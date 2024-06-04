Матрас играет ключевую роль в качестве вашего сна. Именно поэтому важно уделить время рассмотрению различных вариантов, чтобы лучше понять, какой матрас выбрать. Матрасы различаются не только по размеру и материалу чехла, но и по пружинам, внутреннему наполнению и жесткости. Читайте дальше, чтобы узнать, на что следует обратить внимание и какой матрас выбрать!
Какой матрас выбрать?
Четыре простых шага, чтобы понять, какой матрас выбрать
Матрасы бывают разных видов, в основном это базовые матрасы и наматрасники. В идеале на каждой кровати должны быть матрасы этих двух типов, за исключением континентальных кроватей, где каркас уже содержит так называемый основной матрас, и вам нужно купить только наматрасник.
Функция наматрасника - защищать основной матрас и обеспечивать дополнительный комфорт, если основной матрас слишком жесткий или мягкий. Кроме того, наматрасник защищает от загрязнений и облегчает чистку. Его также можно использовать в качестве раскладного дивана, когда в вашем доме собираются гостей.
Основной матрас - это самая важная вещь, которая обеспечит вам хороший сон. Поэтому важно выбрать такой вариант, который обеспечит спокойный сон, то есть позволит вашему телу свободно отдыхать, не вызывая напряжения или боли в спине. Следующие рекомендации помогут вам определиться с выбором матраса.
Выбирайте между пружинными и беспружинными матрасами.
Беспружинные матрасы, то есть матрасы с памятью из пены или поролона, дешевле пружинных и тоньше. Матрасы с пеной - популярный выбор, поскольку они адаптируются к форме тела спящего и впоследствии возвращаются в исходное положение. Поэтому такой тип матраса подходит тем, кто страдает от болей в спине или проблем с шеей.
Пружинные матрасы делятся на два типа: Bonell и Pocket. В матрасах Bonell пружины соединены друг с другом, поэтому вы можете почувствовать движение человека, сидящего рядом с вами на кровати. В матрасах Pocket пружины распределены по маленьким кармашкам, и при их повороте двигаются только те части, которые находятся под вашим телом. Такой вариант не потревожит спящего рядом с вами человека и обеспечит спокойный сон.
Выбирайте правильный размер матраса.
Выбирая матрас, учитывайте габариты вашей кровати. Он должен быть правильного размера, чтобы поместиться на каркасе кровати или на континентальной кровати. Матрасы для двух человек начинаются с ширины 160 см и доходят до 220 см. Ширина односпальных кроватей может варьироваться от 80 до 140 см.
Отдавайте предпочтение натуральным, высококачественным и дышащим материалам.
Матрасы изготавливаются из самых разных материалов, и от того, из чего он сделан, во многом зависит его цена. Чем натуральнее материалы, из которых изготовлена поверхность, тем лучше, так как такие матрасы лучше пропускают воздух, более долговечны и хорошо регулируют температуру.
Жесткость.
Одна из характеристик, на которую обращают внимание при рассмотрении различных матрасов, - это его жесткость или мягкость. В зависимости от производителя может быть несколько уровней жесткости, но наиболее распространенные варианты - мягкий, средний и жесткий. Мягкость матраса следует выбирать в зависимости от предпочтений, веса тела, наличия болей в спине, напряжения и т. д. Мягкость определяет, насколько хорошо матрас будет поддерживать ваше тело, поэтому для поиска оптимального решения необходимо учитывать ряд факторов.
Мы надеемся, что эти рекомендации помогут вам определиться с выбором матраса. Не стоит долго спать на слишком мягком, слишком жестком, слишком тонком или даже слишком воздушном матрасе, так как он может не обеспечить должного комфорта, необходимого для полноценного отдыха. Ознакомьтесь с широким ассортиментом матрасов, представленных в магазинах Kaup24 и Hansapost, и выберите тот, который подходит именно вам. Kaup24 предлагает доставку по Таллинну в течение 1 рабочего дня и бесплатную доставку в остальные регионы Эстонии в течение 2 рабочих дней.