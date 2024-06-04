Четыре простых шага, чтобы понять, какой матрас выбрать

Матрасы бывают разных видов, в основном это базовые матрасы и наматрасники. В идеале на каждой кровати должны быть матрасы этих двух типов, за исключением континентальных кроватей, где каркас уже содержит так называемый основной матрас, и вам нужно купить только наматрасник.

Функция наматрасника - защищать основной матрас и обеспечивать дополнительный комфорт, если основной матрас слишком жесткий или мягкий. Кроме того, наматрасник защищает от загрязнений и облегчает чистку. Его также можно использовать в качестве раскладного дивана, когда в вашем доме собираются гостей.

Основной матрас - это самая важная вещь, которая обеспечит вам хороший сон. Поэтому важно выбрать такой вариант, который обеспечит спокойный сон, то есть позволит вашему телу свободно отдыхать, не вызывая напряжения или боли в спине. Следующие рекомендации помогут вам определиться с выбором матраса.

Выбирайте между пружинными и беспружинными матрасами.

Беспружинные матрасы, то есть матрасы с памятью из пены или поролона, дешевле пружинных и тоньше. Матрасы с пеной - популярный выбор, поскольку они адаптируются к форме тела спящего и впоследствии возвращаются в исходное положение. Поэтому такой тип матраса подходит тем, кто страдает от болей в спине или проблем с шеей.