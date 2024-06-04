Дочери Меган Маркл и принца Гарри – три года: какой подарок получила Лилибет от матери

Много лет назад, когда Меган только получила роль в сериале «Форс-мажоры», принесшем ей большую популярность, она решила побаловать себя и купила часы Cartier French Tank стоимостью пять тысяч фунтов (почти шесть тысяч евро).

Это были ее первые большие деньги, полученные в качестве гонорара за актерскую работу, и она решила полностью спустить их на исполнение мечты. На обратной стороне герцогиня выгравировала секретное послание, напоминающее ей о собственных достижениях.

Именно эти часы стали подарком на трехлетие Лилибет. Пока малышка вряд ли осознает всю ценность такого сюрприза, однако когда она подрастет, сполна оценит его. Тем более у ее покойной бабушки принцессы Дианы были точно такие же. В них «королева людских сердец» часто появлялась на публике в 1990-х.