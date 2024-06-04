Письма принцессы Дианы о ее личной жизни выставят на аукцион

Коллекция включает переписку, написанную Дианой после ее свадьбы с тогдашним принцем Чарльзом в 1981 году, а также 14 рождественских и новогодних открыток, отправленных в период с 1981 по 1995 год.

Записки Мод Пендри, бывшей домработнице в семейном доме Спенсеров в Олторпе в Нортгемптоншире демонстрируют человечность Дианы и ее фирменный подход. Не зря поклонники прозвали ее «Народной принцессой» за ее человечность и способы взаимодействия с простыми людьми. Письма, по сути, оправдывали это прозвище, поскольку они дают представление о ее личных мыслях, приправленных своенравным юмором.

Одна записка, написанная черными чернилами на королевском бланке, датирована 8 сентября 1982 года и описывает ее медовый месяц с Чарльзом как «Огромный успех и мы великолепно провели время».

В другом письме, написанном вскоре после рождения первенца Уильяма, Диана описала себя как «чрезвычайно гордую и удачливую мать». «Уильям принес нам такое счастье и удовлетворение, и поэтому я не могу больше ждать мессы», - добавила она.

В записке на фирменном бланке замка Балморал, датированной сентябрем 1982 года, сотрудница выражает благодарность за подарок старшему сыну. «Мы так взволнованы и восхищены вашими чудесными кардиганами - большое спасибо за то, что балуете Уильяма, он этого не заслуживает!». Письмо подписано: «Берегите себя, с большой любовью от нас всех, Диана».

Двухстраничное письмо 1983 года содержит игривые комментарии и странное наблюдение. «Когда вертолет вылетел из Олторпа, мы пролетели над вашим домом, и мне просто интересно, вы видели, как я машу рукой?... Ребенок Сары (Сары Фергюсон - ред.) очень милый, с очень длинными пальцами».

Принц Чарльз и принцесса Диана расстались в 1992 году. Подписанная в том же году праздничная открытка с черно-белой фотографией только принца Уильяма и принца Гарри говорила о многом. На внешней стороне карты изображен позолоченный герб принцессы Дианы.

В этом месяце компания Julien's Auctions проводит аукцион всех этих писем и открыток в Беверли-Хиллз, стоимость которого, как ожидается, будет как минимум шестизначной. Вы можете увидеть все предметы, принадлежавшие принцессе Диане, которые сейчас выставлены на аукцион ЗДЕСЬ.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.