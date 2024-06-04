ГАЛЕРЕЯ В Берлине в день рождения Алексея Навального проходит панихида

На православно-протестантском богослужении в церкви присутствуют вдова политика Юлия Навальная, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, бывший глава штабов Навального Леонид Волков и другие соратники российского оппозиционного политика.

В Москве люди с самого утра приходят на Борисовское кладбище, где похоронен Навальный, и приносят цветы на его могилу.

Во вторник, 4 июня, Алексей Навальному исполнилось бы 48 лет. Сегодня вечером в Берлине пройдет концерт памяти «Привет, это Навальный». На одной сцене соберутся артисты, которые выступают против войны и диктатуры в России: «АИГЕЛ», «Каста», Noize MC, «Порнофильмы».

На концерте в Uber Eats Music Hall будет не только музыка - он задуман как большая и теплая встреча людей, которые помнят об Алексее. Средства с продажи билетов пойдут на поддержку политических заключенных.