«Голый» инцидент в воздухе: самолет совершил вынужденную посадку из-за странного поведения пассажира

Вскоре после взлета один из пассажиров рейса разделся и начал голышом бегать по салону. Когда член экипажа попытался остановить его, «авианудист» просто сбил его с ног и продолжил шокировать других пассажиров своим поведением.

В конце концов нарушителя порядка удалось остановить, но пилоты решили, что продолжение полета с неадекватным человеком на борту опасно, и вернулись в аэропорт Перта.

Представитель авиакомпании Virgin Australia сообщил, что нарушителя передали Федеральной полиции Австралии и принес извинения другим пассажирам рейса VA696 за задержку и неприятные впечатления.

Полицейские арестовали мужчину и отвезли в больницу для обследования.

В полиции заявили, что предъявленные этому мужчине обвинения определят после выяснения всех обстоятельств инцидента. Вероятно, он предстанет перед судом уже в июне.