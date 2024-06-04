Вряд ли удастся избежать разногласий в первой половине дня. Возможны неприятные разговоры, порой ссорятся даже люди, которые прежде отлично ладили. Но шанс избежать серьезного конфликта, договориться обо всем есть. Важно не идти на поводу у эмоций и не говорить лишнего, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 5 ИЮНЯ ⟩ Напряженный день у Близнецов, а Дев ждут необычные знакомства
Даже в результате самого горячего спора может найтись решение, которое понравится всем. Вторая половина дня будет гораздо спокойнее. Она хорошо подходит для того, чтобы учиться: все новое быстро запоминается, а полученной информации вскоре удастся найти применение.
Овен
Подходящий день для общения, встреч в неформальной обстановке, обсуждения общих планов. Возможно, вас поддержат люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Тут не последнюю роль играет ваше обаяние: ему трудно сопротивляться, вы нравитесь даже самым требовательным особам. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые вскоре станут важными для вас. Трудности порой возникают там, где требуется внимание к мелким деталям: вы часто отвлекаетесь, многим Овнам и вовсе не удается сосредоточиться. Такие дела требуют больше терпения, чем обычно.
Телец
Первая половина дня складывается удачно. Будет шанс решить задачи, с которыми прежде не получалось справиться. Вы ко многим делам подходите творчески, поэтому добиваетесь нужного результата. Часто помогают хорошие советы. Окружающие охотно дают их, а вы прислушиваетесь. Позже наступит менее плодотворный, но очень приятный период. Вечер – отличное время для встреч с людьми, по которым вы скучали, смены обстановки, возвращения к давнему хобби. Полезно отвлечься от привычных дел, некоторым Тельцам будет интересно попробовать свои силы в чем-то новом.
Близнецы
Первая половина дня может быть напряженной. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется, иногда вам трудно совладать со своими переживаниями. Лучше не планировать на это время важных дел и ответственных встреч. Вскоре усилится влияние позитивных тенденций, настроение улучшится. Вторая половина дня – время полезных занятий, достижения давно поставленных целей. Вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь. Многим начинаниям сопутствует удача. Часто благодаря изобретательности и ловкости вы добиваетесь того, что другим казалось совершенно невероятным.
Рак
Прислушивайтесь к интуиции особенно внимательно. Сегодня именно ее подсказки помогают достичь поставленных целей, добиться того, к чему вы давно стремились. Не всегда ваши решения и поступки понятны окружающим. Можно не тратить время на объяснения. Вскоре все станет совершенно ясно и вас поддержат даже те, кто прежде был настроен скептически. Вторая половина дня дает возможность сосредоточиться на семейных делах, уделить внимание близким. Это подходящее время для небольшого домашнего праздника. Можно пригласить друзей, вы отлично проведете время.
Лев
Стоит запастись терпением, потому что вряд ли вам удастся быстро добиться успеха. Многие дела оказываются сложнее, чем вы предполагали, и хочется не заниматься ими в одиночку, а найти помощников. Но договориться с окружающими может быть непросто; не всегда им понятны мотивы ваших поступков. Вы добьетесь отличных результатов, если будете действовать самостоятельно. Тут потребуется настойчивость, и вы готовы проявить ее. Многим Львам сегодня предстоит решить важные финансовые вопросы, заключить сделки. Деловая интуиция очень остра и всегда помогает быстро сориентироваться в ситуации.
Дева
Подходящий день для поиска новых помощников и союзников. Делитесь своими идеями, рассказывайте о планах; окружающие наверняка заинтересуются. Не исключены необычные знакомства. Некоторые Девы встретятся с людьми, о которых много слышали. Полезно будет вернуться к старым планам. У вас есть шанс воплотить в жизнь то, что было задумано давным-давно. Тут пригодится опыт, полученный раньше. Полезно будет вспомнить о важных делах, с которыми вы успели отлично справиться. Методы, использованные прежде, будут эффективны и сейчас.
Весы
Вы чаще обычного переживаете из-за мелочей, принимаете близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Подумайте, что могло бы поднять вам настроение. Интересные дела, приятные занятия помогают настроиться на позитивный лад, по-иному взглянуть на сложившуюся ситуации, заметить какие-то интересные возможности. Вторая половина благоприятна для учебы. Вы мгновенно запоминаете все, что может пригодиться. Некоторые Весы завяжут полезные знакомства. Будет возможность восстановить какие-то старые связи.
Скорпион
Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня исключительно благоприятна, в это время вам во многом везет. Есть шанс добиться успеха в деле, которое прежде казалось очень сложным, почти безнадежным. Вы отлично ладите с людьми и легко находите помощников. Некоторые Скорпионы смогут восстановить старые связи, помириться с теми, с кем были в ссоре. Вторая половина дня больше подходит для отдыха. Порадует встреча с друзьями и другими людьми, близкими вам по духу. Наверняка вы отлично проведете время.
Стрелец
Благоприятный день для общения. Хорошо проходят и деловые, и дружеские встречи. Некоторые Стрельцы смогут договориться о сотрудничестве с теми, с кем прежде соперничали. Это всем пойдет на пользу. Остаются в прошлом разногласия и споры, вы отлично ладите и с теми, кого видите впервые, и с близкими людьми. Особенно хорошо Стрельцам даются дела, требующие творческого подхода и фантазии. У представителей знака появляются идеи, которые вряд ли еще кому-то пришли бы в голову. К тому же вы быстро учитесь новому.
Козерог
Будьте настойчивы, и вы добьетесь успеха там, где никто на него всерьез не рассчитывал. Может потребоваться помощь; обращаться за ней лучше к людям, которых вы хорошо знаете. Вероятны необычные предложения о сотрудничестве. С ответом можно не торопиться: у вас достаточно времени для того, чтобы собрать побольше информации, принять взвешенное решение. На вторую половину дня лучше не планировать сложных дел. Это время подходит для того, чтобы отдыхать и заниматься чем-то приятным. Можно повидаться с друзьями. Вы наверняка отлично проведете время.
Водолей
День беспокойный, но удачный. Приходится быстро переключаться с одного дела на другое, удерживать в голове тысячу вещей; вы со всем отлично справляетесь. Вероятны успехи в учебе, а также в любых делах, требующих хорошей памяти, наблюдательности, умения сопоставлять факты и делать правильные выводы. В первой половине дня лучше действовать самостоятельно, во второй – работать в команде. Некоторые Водолеи сегодня получат важную информацию или примут решения, от которых будет зависеть многое. Важно отбросить ненужные сомнения, сохранять уверенность в себе.
Рыбы
Благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Вы многих способны заинтересовать своими идеями, а о планах рассказываете так, что каждый хочет помочь в их осуществлении. Отношения, которые прежде носили исключительно деловой характер, могут стать неформальными, дружескими. Вероятны хорошие новости издалека. Могут напомнить о себе давние знакомые, и вы наверняка будете этому очень рады. Вторая половина дня обещает неожиданные визиты. В гости придут именно те люди, по которым вы скучали.