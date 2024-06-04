ГОРОСКОП НА 5 ИЮНЯ Напряженный день у Близнецов, а Дев ждут необычные знакомства

Даже в результате самого горячего спора может найтись решение, которое понравится всем. Вторая половина дня будет гораздо спокойнее. Она хорошо подходит для того, чтобы учиться: все новое быстро запоминается, а полученной информации вскоре удастся найти применение.

Овен

Подходящий день для общения, встреч в неформальной обстановке, обсуждения общих планов. Возможно, вас поддержат люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Тут не последнюю роль играет ваше обаяние: ему трудно сопротивляться, вы нравитесь даже самым требовательным особам. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые вскоре станут важными для вас. Трудности порой возникают там, где требуется внимание к мелким деталям: вы часто отвлекаетесь, многим Овнам и вовсе не удается сосредоточиться. Такие дела требуют больше терпения, чем обычно.

Телец

Первая половина дня складывается удачно. Будет шанс решить задачи, с которыми прежде не получалось справиться. Вы ко многим делам подходите творчески, поэтому добиваетесь нужного результата. Часто помогают хорошие советы. Окружающие охотно дают их, а вы прислушиваетесь. Позже наступит менее плодотворный, но очень приятный период. Вечер – отличное время для встреч с людьми, по которым вы скучали, смены обстановки, возвращения к давнему хобби. Полезно отвлечься от привычных дел, некоторым Тельцам будет интересно попробовать свои силы в чем-то новом.

Близнецы