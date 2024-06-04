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ГАЛЕРЕЯ Один милее другого! Смотрите, как эстонские домашние животные наслаждаются летними днями

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Уже два года Lemmik организует фотоконкурс «Летние каникулы моего питомца», где редакция предлагает владельцам домашних животных поделиться прекрасными моментами того, какими интересными делами занимаются их питомцы летом.

В прекрасную погоду вы можете вместе со своим питомцем прекрасно и интересно провести время: прогуляться по пляжу, пойти в поход по болотам или устроить освежающее купание в бассейне. Поделитесь прекрасными моментами того, как вы наслаждаетесь летом со своим питомцем.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе, отправьте фотографию или видео своего питомца на адрес lemmik@postimees.ee, добавьте краткое пояснение и представьте своего питомца. Плюсовые баллы даются за содержательную подпись к изображению, которая объясняет, почему эта конкретная фотография/видео выделяется среди других. Если у вашего питомца есть особенно выдающиеся навыки или характеристики, вы также можете это записать. Мы очень ждем захватывающих историй!

Со временем мы опубликуем все фотографии в большой галерее прямо здесь, в цифровом журнале Lemmik.

Смотрите уже отправленные фотографии:

Ильме, хозяйка собаки, рассказывает, что ее 4-летний питомец Сниффи попал к ней в июле прошлого года из приюта, где находился более полугода, и у него не было имени, только номер. «У него была не самая лучшая жизнь, и мы много работали, чтобы завоевать его доверие. Сейчас он вновь обрел уверенность в себе и представляет собой энергичного маленького кудрявого хищника, который обожает плавать и рыть норы в лесу. Он также любит бегать, гулять и гоняться за мячом. Он очень ласковый пес», - пишет Ильме.

Водные процедуры Сниффа на болоте Койги.
Водные процедуры Сниффа на болоте Койги. Фото: частный архив

Веселый 3-летний какумяэский фокстерьер Фокси также большой любитель воды. По словам владельца Арго, его питомец больше всего на свете любит поливать растения. «Ловля потока воды - чрезвычайно интенсивное занятие», - пишет хозяйка.

Вся эта вода помещается мне в рот…
Вся эта вода помещается мне в рот… Фото: частный архив
Блю - счастливая и энергичная двухлетняя австралийская овчарка, которая любит воду и пляж и всегда ждет открытия пляжного сезона.
Блю - счастливая и энергичная двухлетняя австралийская овчарка, которая любит воду и пляж и всегда ждет открытия пляжного сезона. Фото: частный архив

Кошка Мисс Нутелла тоже переехала из приюта в свою семью. «Она с нами почти шесть лет. У нее пушистая шерсть и любопытный характер», - говорит владелица Кайе.

Есть ли сейчас на этой клумбе сорняки...
Есть ли сейчас на этой клумбе сорняки... Фото: частный архив
«Лучший наглядный пример того, что мы французы. Настоящие весельчаки и отличные клоуны, которые никого не оставляют равнодушными», - говорит владелец собаки Оскар.
«Лучший наглядный пример того, что мы французы. Настоящие весельчаки и отличные клоуны, которые никого не оставляют равнодушными», - говорит владелец собаки Оскар. Фото: частный архив

Летом Роози ходит со своей хозяйкой в походы. «Роози попала к нам, когда умерла ее хозяйка, и мы искали для нее новую семью, а теперь она живет с нами уже несколько лет», - говорит Мари-Лийс.

Роози отправляется в поход со своей хозяйкой.
Роози отправляется в поход со своей хозяйкой. Фото: частный архив

Сабина-Семми, 4,5-летняя немецкая овчарка, была названа в честь сабинского шторма 2020 года в Европе. Хозяйка собаки Катрин объясняет, что именно тогда она появилась в ее семье. «Она очень энергичная, сильная, храбрая и послушная», - говорит хозяйка, утверждая, что имя подходит ей. Сабина-Сэмми любит воду и прогулки в красивых местах. Она часто гуляет с ней в Кейла-Йоа.

Сабина-Семми, 4,5-летняя немецкая овчарка.
Сабина-Семми, 4,5-летняя немецкая овчарка. Фото: частный архив

Вас ждут отличные призы!

Стоит принять участие, потому что лучшие будут вознаграждены! Смотрите ниже в галерее, какие призы вручил PetCity  победителям в последнем зимнем фотоконкурсе.

Редакция Lemmik раздаст призы участникам летнего фотоконкурса, организованного зоомагазином PetCity. Победители будут объявлены в начале сентября.

Смотрите фотографии предыдущих лет:

«Летние каникулы моего питомца 2023» все участники ЗДЕСЬ

«Летние каникулы моего питомца 2022» все участники ЗДЕСЬ

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