Уже два года Lemmik организует фотоконкурс «Летние каникулы моего питомца», где редакция предлагает владельцам домашних животных поделиться прекрасными моментами того, какими интересными делами занимаются их питомцы летом.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Один милее другого! Смотрите, как эстонские домашние животные наслаждаются летними днями
В прекрасную погоду вы можете вместе со своим питомцем прекрасно и интересно провести время: прогуляться по пляжу, пойти в поход по болотам или устроить освежающее купание в бассейне. Поделитесь прекрасными моментами того, как вы наслаждаетесь летом со своим питомцем.
Чтобы принять участие в фотоконкурсе, отправьте фотографию или видео своего питомца на адрес lemmik@postimees.ee, добавьте краткое пояснение и представьте своего питомца. Плюсовые баллы даются за содержательную подпись к изображению, которая объясняет, почему эта конкретная фотография/видео выделяется среди других. Если у вашего питомца есть особенно выдающиеся навыки или характеристики, вы также можете это записать. Мы очень ждем захватывающих историй!
Со временем мы опубликуем все фотографии в большой галерее прямо здесь, в цифровом журнале Lemmik.
Смотрите уже отправленные фотографии:
Ильме, хозяйка собаки, рассказывает, что ее 4-летний питомец Сниффи попал к ней в июле прошлого года из приюта, где находился более полугода, и у него не было имени, только номер. «У него была не самая лучшая жизнь, и мы много работали, чтобы завоевать его доверие. Сейчас он вновь обрел уверенность в себе и представляет собой энергичного маленького кудрявого хищника, который обожает плавать и рыть норы в лесу. Он также любит бегать, гулять и гоняться за мячом. Он очень ласковый пес», - пишет Ильме.
Веселый 3-летний какумяэский фокстерьер Фокси также большой любитель воды. По словам владельца Арго, его питомец больше всего на свете любит поливать растения. «Ловля потока воды - чрезвычайно интенсивное занятие», - пишет хозяйка.
Кошка Мисс Нутелла тоже переехала из приюта в свою семью. «Она с нами почти шесть лет. У нее пушистая шерсть и любопытный характер», - говорит владелица Кайе.
Летом Роози ходит со своей хозяйкой в походы. «Роози попала к нам, когда умерла ее хозяйка, и мы искали для нее новую семью, а теперь она живет с нами уже несколько лет», - говорит Мари-Лийс.
Сабина-Семми, 4,5-летняя немецкая овчарка, была названа в честь сабинского шторма 2020 года в Европе. Хозяйка собаки Катрин объясняет, что именно тогда она появилась в ее семье. «Она очень энергичная, сильная, храбрая и послушная», - говорит хозяйка, утверждая, что имя подходит ей. Сабина-Сэмми любит воду и прогулки в красивых местах. Она часто гуляет с ней в Кейла-Йоа.
Вас ждут отличные призы!
Стоит принять участие, потому что лучшие будут вознаграждены! Смотрите ниже в галерее, какие призы вручил PetCity победителям в последнем зимнем фотоконкурсе.
Редакция Lemmik раздаст призы участникам летнего фотоконкурса, организованного зоомагазином PetCity. Победители будут объявлены в начале сентября.
Смотрите фотографии предыдущих лет:
«Летние каникулы моего питомца 2023» все участники ЗДЕСЬ
«Летние каникулы моего питомца 2022» все участники ЗДЕСЬ