ГАЛЕРЕЯ Один милее другого! Смотрите, как эстонские домашние животные наслаждаются летними днями

В прекрасную погоду вы можете вместе со своим питомцем прекрасно и интересно провести время: прогуляться по пляжу, пойти в поход по болотам или устроить освежающее купание в бассейне. Поделитесь прекрасными моментами того, как вы наслаждаетесь летом со своим питомцем.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе, отправьте фотографию или видео своего питомца на адрес lemmik@postimees.ee, добавьте краткое пояснение и представьте своего питомца. Плюсовые баллы даются за содержательную подпись к изображению, которая объясняет, почему эта конкретная фотография/видео выделяется среди других. Если у вашего питомца есть особенно выдающиеся навыки или характеристики, вы также можете это записать. Мы очень ждем захватывающих историй!

Со временем мы опубликуем все фотографии в большой галерее прямо здесь, в цифровом журнале Lemmik.

Смотрите уже отправленные фотографии: