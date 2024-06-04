ФОТО И ВИДЕО Сотни людей со всей страны: в первые выходные лета Хаапсалу превратился в настоящую Италию

В этот день в курортном городе со своей экскурсионной группой оказалась и известный эстонский гид Оксана Яаксон , которая поделилась с нами своими эмоциями.

«Идея вывезти таллиннцев в Хаапсалу появилась года три назад, когда я завистливо просматривала видео друзей в социальных сетях. Мне казалось, что снимают они не в курортном эстонском городе, а в настоящей Италии. Ведь в эти дни тихий курортный городок пропитывался итальянскими страстями, музыкой, любовью, вином, и курортным отдыхом», - рассказывает Оксана, как возникла идея поехать в Хаапсалу с экскурсионной группой.