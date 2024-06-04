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ФОТО И ВИДЕО Сотни людей со всей страны: в первые выходные лета Хаапсалу превратился в настоящую Италию

Limon.ee
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В субботу, первого июня, во дворе епископского замка Хаапсалу вновь прошел Фестиваль итальянской музыки. Ricchi e Poveri, Риккардо Фольи, Пьеро Маццоккетти и Canzoniere Grecanico Salentino наполнили двор замка любимой итальянской музыкой. В те же выходные в городе проходил фестиваль итальянского вина.

В этот день в курортном городе со своей экскурсионной группой оказалась и известный эстонский гид Оксана Яаксон, которая поделилась с нами своими эмоциями.

«Идея вывезти таллиннцев в Хаапсалу появилась года три назад, когда я завистливо просматривала видео друзей в социальных сетях. Мне казалось, что снимают они не в курортном эстонском городе, а в настоящей Италии. Ведь в эти дни тихий курортный городок пропитывался итальянскими страстями, музыкой, любовью, вином, и курортным отдыхом», - рассказывает Оксана, как возникла идея поехать в Хаапсалу с экскурсионной группой.

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