Впервые в Таллинне состоится фестиваль, посвященный великому итальянскому композитору

На сцене концертного дома Alexela лучшие произведения Пуччини исполнят именитые солисты Винченцо Констанцо (тенор) и Марина Медичи (сопрано) в сопровождении Латвийского фестивального Симфонического оркестра под управлением маэстро Якопо Сипари ди Пескассероли.

Фестиваль Puccini в городе Торре-дель-Лаго - одно из самых ожидаемых событий культурной жизни Тосканы. Это один из важнейших фестивалей Италии и единственный в мире, посвященный композитору Джакомо Пуччини, который проходит каждое лето в июле и августе.

Вы можете послушать величайших оперных звезд под руководством выдающегося дирижера Якопо Сипари ди Пескассероли, и полюбоваться выдающимися постановками самых известных опер Пуччини, таких как: «Мадам Баттерфляй», «Турандот», «Богема», «Тоска» и «Манон Леско».

Среди всех зрителей во время антракта будут разыграны два билета на фестиваль Пуччини в Торре-дель-Лаго с проживанием на двоих!

Концерт поддерживает Посольство Италии в Таллинне. Билеты можно приобрести на Piletilevi.

В программе: Preludio Sinfonico Le Villi, Toma ai felici di Le Villi, Preludio Manon Lescaut, In quelle trine morbide Manon Lescaut, Intermezzo La Boheme, Che gelida manina La Boheme, Si, Mi chiamano Mimi La Boheme O Soave fanciulla Madama Butterfly, Preludio Madama Butterfly, Un bel di vedremo Madama Butterfly, Addio fiorito asil Madama Butterfly, Duetto I Atto Suor Angelica, Intermezzo Tosca. Lucevan le stelle Tosca, Vissi d' Arte Tosca, Mario, Mario