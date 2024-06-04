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Впервые в Таллинне состоится фестиваль, посвященный великому итальянскому композитору

Limon.ee
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Фото: promo

В 2024 году исполняется 100 лет со дня смерти великого итальянского композитора. К этой дате приурочена специальная программа, которую увидят и таллиннские зрители! 29 июня в концертном зале Alexela впервые в Таллинне состоится фестиваль Puccini.

На сцене концертного дома Alexela лучшие произведения Пуччини исполнят именитые солисты Винченцо Констанцо (тенор) и Марина Медичи (сопрано) в сопровождении Латвийского фестивального Симфонического оркестра под управлением маэстро Якопо Сипари ди Пескассероли.

Фестиваль Puccini в городе Торре-дель-Лаго - одно из самых ожидаемых событий культурной жизни Тосканы. Это один из важнейших фестивалей Италии и единственный в мире, посвященный композитору Джакомо Пуччини, который проходит каждое лето в июле и августе.

Вы можете послушать величайших оперных звезд под руководством выдающегося дирижера Якопо Сипари ди Пескассероли, и полюбоваться выдающимися постановками самых известных опер Пуччини, таких как: «Мадам Баттерфляй», «Турандот», «Богема», «Тоска» и «Манон Леско».

Среди всех зрителей во время антракта будут разыграны два билета на фестиваль Пуччини в Торре-дель-Лаго с проживанием на двоих!

Концерт поддерживает Посольство Италии в Таллинне. Билеты можно приобрести на Piletilevi.

В программе:

Preludio Sinfonico

Le Villi, Toma ai felici di

Le Villi, Preludio

Manon Lescaut, In quelle trine morbide

Manon Lescaut, Intermezzo

La Boheme, Che gelida manina

La Boheme, Si, Mi chiamano Mimi

La Boheme O Soave fanciulla

Madama Butterfly, Preludio

Madama Butterfly, Un bel di vedremo

Madama Butterfly, Addio fiorito asil

Madama Butterfly, Duetto I Atto

Suor Angelica, Intermezzo

Tosca. Lucevan le stelle

Tosca, Vissi d' Arte

Tosca, Mario, Mario

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