В 2024 году исполняется 100 лет со дня смерти великого итальянского композитора. К этой дате приурочена специальная программа, которую увидят и таллиннские зрители! 29 июня в концертном зале Alexela впервые в Таллинне состоится фестиваль Puccini.
Впервые в Таллинне состоится фестиваль, посвященный великому итальянскому композитору
На сцене концертного дома Alexela лучшие произведения Пуччини исполнят именитые солисты Винченцо Констанцо (тенор) и Марина Медичи (сопрано) в сопровождении Латвийского фестивального Симфонического оркестра под управлением маэстро Якопо Сипари ди Пескассероли.
Фестиваль Puccini в городе Торре-дель-Лаго - одно из самых ожидаемых событий культурной жизни Тосканы. Это один из важнейших фестивалей Италии и единственный в мире, посвященный композитору Джакомо Пуччини, который проходит каждое лето в июле и августе.
Вы можете послушать величайших оперных звезд под руководством выдающегося дирижера Якопо Сипари ди Пескассероли, и полюбоваться выдающимися постановками самых известных опер Пуччини, таких как: «Мадам Баттерфляй», «Турандот», «Богема», «Тоска» и «Манон Леско».
Среди всех зрителей во время антракта будут разыграны два билета на фестиваль Пуччини в Торре-дель-Лаго с проживанием на двоих!
Концерт поддерживает Посольство Италии в Таллинне. Билеты можно приобрести на Piletilevi.
В программе:
Preludio Sinfonico
Le Villi, Toma ai felici di
Le Villi, Preludio
Manon Lescaut, In quelle trine morbide
Manon Lescaut, Intermezzo
La Boheme, Che gelida manina
La Boheme, Si, Mi chiamano Mimi
La Boheme O Soave fanciulla
Madama Butterfly, Preludio
Madama Butterfly, Un bel di vedremo
Madama Butterfly, Addio fiorito asil
Madama Butterfly, Duetto I Atto
Suor Angelica, Intermezzo
Tosca. Lucevan le stelle
Tosca, Vissi d' Arte
Tosca, Mario, Mario