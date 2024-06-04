ПЕРЕМЕНЫ С 5 ИЮНЯ Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, на какие даты обратить внимание в начале лета

«Металл в китайской астрологии связан с дисциплиной и ответственностью, структурностью и образ Металла Ян это закаленный меч. А тут еще огонь Лошади делает этот металл еще сильнее и в этом месяце вероятен шквал эмоций и решительных действий. Действия могут быть как с вашей стороны, но также и направлены против вас», - предупреждает астролог.