Многие радуются прекрасной погоде в Эстонии и наступлению лета, а по китайскому календарю лето уже в самом разгаре. В среду, 5 июня, начинается месяц Металлической Лошади, которая символизирует середину лета и самое горячее время года.
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ПЕРЕМЕНЫ С 5 ИЮНЯ ⟩ Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, на какие даты обратить внимание в начале лета
Китайский астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee. По словам специалиста, июнь оожидается интересный.