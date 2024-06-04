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ПЕРЕМЕНЫ С 5 ИЮНЯ Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, на какие даты обратить внимание в начале лета

Limon.ee
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Фото: Из личного архива

Многие радуются прекрасной погоде в Эстонии и наступлению лета, а по китайскому календарю лето уже в самом разгаре. В среду, 5 июня, начинается месяц Металлической Лошади, которая символизирует середину лета и самое горячее время года.

Китайский астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee. По словам специалиста, июнь оожидается интересный.

«Металл в китайской астрологии связан с дисциплиной и ответственностью, структурностью и образ Металла Ян это закаленный меч. А тут еще огонь Лошади делает этот металл еще сильнее и в этом месяце вероятен шквал эмоций и решительных действий. Действия могут быть как с вашей стороны, но также и направлены против вас», - предупреждает астролог.

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