Монеточка об эмиграции в Литву: «Мы никогда не сможем жить обычной жизнью»

Лиза Монеточка признается, что им с мужем Витей понадобился один телефонный разговор, чтобы решиться на переезд: «До сих пор оно (это решение) кажется единственно логичным».

«Это для безопасности правильный шаг, как мы сейчас смотрим, на то, что происходит с артистами, которые остались, имея разные взгляды.

Я понимаю, что я там точно не выдержала бы и не справилась. Может быть, на меня нашлась бы управа и меня бы отправили выступать в Донбасс или Мариуполь», - отмечает певица.

Она пытается развиваться и активно занимается творчеством - дает концерты, снимает клипы и выпускает альбомы. При этом старается делать все вместе со своими двумя детьми:

«Мы никогда не сможем жить обычной жизнью. Нам все равно всегда придется думать о своей безопасности. Потому что мы шагнули на эту дорожку. Мы уже затронули какие-то темы, что очень сильно обидело и, наверное, задело людей, которые придерживаются других взглядов.

Я думаю, что цена этого - чтобы до конца жизни следить за своей безопасностью, в какой бы ты стране ни жил, потому что разведка хорошо работает сейчас... Это оборотная сторона медали, высказываний и песен, которые я пишу».

Напомним, Монеточка выпустила свой третий альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты», посвященный событиям ее жизни последних лет. В десяти треках говорится о смене ролей в патриархальном обществе, играх во власть и мире без войны.

Певица подтвердила, что 24 августа она выступит в Риге в рамках фестиваля Ready Fest на Wondersala.

Видео: Интервью с Монеточкой