ФОТО Леди Гага ждет ребенка? Фотографии звезды вызвали волну слухов

38-летнюю звезду поп-музыки Леди Гагу заметили на репетиции ужина и в день свадьбы своей сестры Натали Джерманотты с явным животом.

В пятницу вечером Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) присутствовала на пробном ужине в отеле ViewPoint. Семья забронировала весь отель на выходные.

Гага была одета в черное платье и туфли на каблуке под тон платья. Из аксессуаров она надела массивное кольцо с бриллиантом, жемчужное ожерелье и серьги в тон, пишет The Sun.

На свадьбе в субботу звезда блистала согласно своему статусу! Светлые волосы Гага собрала в пучок, прическу украшали розовые цветы. Певица была одета в светло-персиковое платье и перчатки в тон.

Внимание поклонников привлек живот Леди Гаги. Фотографии подогрели слухи, что она ожидает ребенка. Сама Леди Гага это не подтвердила.