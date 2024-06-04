ГАЛЕРЕЯ Стилист Светлана Агуреева дает новую жизнь старым вещам: фантазия удивляет!

Светлана, стилист на каждый день, - страстный любитель вторичной переработки, она по собственному опыту знает, что в магазинах подержанных вещей можно сделать множество интересных находок, которые могут здорово разнообразить гардероб. Хотя подобрать фасоны, актуальные в современном модном контексте, бывает непросто, у них есть ряд неоспоримых плюсов, например, тот факт, что многие вещи из ушедших эпох по качеству по-прежнему на несколько шагов опережают современную так называемую «быструю моду». Именно в очередном секонд-хенде у Агуреевой родилась идея сделать повторное использование еще более близким для эстонских женщин.

Миссия Светланы Агуреевой - дать новую жизнь одежде, которая «отжила свой век», позволив ей рассказать свою уникальную историю на богатом языке цветов и фактур даже в современном изменившемся мире.

Стилист Светлана Агуреева дает новую жизнь старым вещам. Фото: Dmitri Knut

«Повторно использую материал, который считается "текстильными отходами", для создания нового изделия, мы также сокращаем потребность в первичных ресурсах, которые, как мы все знаем, ограничены, - объясняет дизайнер. - Мы продлеваем срок службы этих ресурсов и тем самым сокращаем потребление первичных материалов».

Таким образом, важность повторного использования лежит в основе творений Светланы, создавая при этом измерение моды, которое пульсирует красочными воспоминаниями и историей.

Для каждого нового изделия дизайнер использует около 3-8 рубашек из секонд-хендов или даже с мест съемок, создавая небольшую капсульную коллекцию в процессе деконструкции. Маленькие кусочки ткани используются для изготовления брошей, которые можно прикрепить к жакету, сумке, простому топу или даже юбке.

«Для меня каждая деталь, будь то рукав или воротник, - это как кусочек пазла, который, соединяясь с другими частями, образует большую картину, рубашку, рассказывающую истории из прошлого, но в то же время отражающую современную мысль», - говорит стилист.

Смотрите, как необычно выглядит коллекция стилиста, в нашей галерее. Рубашки и броши By Agureeva можно найти в Tallinn Design House.