«Этого не может быть!» - с удивлением рассматривают жители Эстонии снимки первых лисичек.
ФОТО ⟩ «Куда в этом году спешит природа?» В лесах Эстонии появились первые лисички
Перевод: Светлана Карабут
«В лесу появились первые лисички. Они, конечно, маленькие, но, по крайней мере, сезон открыт!» - сообщил в понедельник, 3 июня, в группе грибников-любителей на Facebook фотограф Андрес, добавив, что снимок лисичек был сделан в лесу между Тарту и Валга.
«Куда в этом году спешит природа?» - задаются вопросом многие грибники. Но есть и те, кого проснувшиеся в эстонских лесах лисички ни капли не смущают: «Каждый год в середине лета появляются первые грибы. В этом году лето наступило очень рано, и я уже подумываю о том, чтобы самому отправиться в лес по грибы».
Судя по комментариям других грибников, маленькие лисички уже встречаются в Вильянди и Вырумаа. «Все в лес!» - шутит один из участников группы на Facebook. Другой добавляет: «Сезон тихой охоты начался!»