ФОТО «Куда в этом году спешит природа?» В лесах Эстонии появились первые лисички

«В лесу появились первые лисички. Они, конечно, маленькие, но, по крайней мере, сезон открыт!» - сообщил в понедельник, 3 июня, в группе грибников-любителей на Facebook фотограф Андрес , добавив, что снимок лисичек был сделан в лесу между Тарту и Валга.

«Куда в этом году спешит природа?» - задаются вопросом многие грибники. Но есть и те, кого проснувшиеся в эстонских лесах лисички ни капли не смущают: «Каждый год в середине лета появляются первые грибы. В этом году лето наступило очень рано, и я уже подумываю о том, чтобы самому отправиться в лес по грибы».