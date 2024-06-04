Аландский морской суд Финляндии оштрафовал капитана круизного лайнера за инцидент, в результате которого мужчина упал за борт и утонул. По решению суда, капитан не предпринял достаточных мер для поиска мужчины и сообщил о его исчезновении спасательным службам только через четыре часа.
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Капитан судна Baltic Princess должен заплатить штраф за игнорирование «человека за бортом»
Инцидент произошел в ноябре 2022 года в водах Аландских островов на судне Baltic Princess компании Tallink Silja. Судно курсирует между Турку, Финляндия, и Капельшер, Швеция, сообщает Helsingin Sanomat.