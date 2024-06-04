Капитан судна Baltic Princess должен заплатить штраф за игнорирование «человека за бортом»

Аландский морской суд Финляндии оштрафовал капитана круизного лайнера за инцидент, в результате которого мужчина упал за борт и утонул. По решению суда, капитан не предпринял достаточных мер для поиска мужчины и сообщил о его исчезновении спасательным службам только через четыре часа.