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Капитан судна Baltic Princess должен заплатить штраф за игнорирование «человека за бортом»

Инна-Катрин Хейн
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Фото: Wirestock Creators / Shutterstock

Аландский морской суд Финляндии оштрафовал капитана круизного лайнера за инцидент, в результате которого мужчина упал за борт и утонул. По решению суда, капитан не предпринял достаточных мер для поиска мужчины и сообщил о его исчезновении спасательным службам только через четыре часа.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года в водах Аландских островов на судне Baltic Princess компании Tallink Silja. Судно курсирует между Турку, Финляндия, и Капельшер, Швеция, сообщает Helsingin Sanomat.

Мужчина находился в круизе с группой студентов. Около трех часов ночи он вышел на палубу покурить вместе с другом и начал карабкаться по перилам.

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