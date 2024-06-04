Дональд Трамп завел аккаунт в TikTok

Ролик был снят на одном из мероприятий международной организации по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC), которое проходило в Ньюарке. В видео также появляется генеральный директор UFC Дана Уайт, который в начале ролика заявляет, что «президент теперь в TikTok», а Трамп отвечает, что для него это «большая честь». Дальнейшая часть короткого ролика состоит из кадров, где экс-президент США машет рукой зрителям на трибунах и делает с ними селфи, сообщает Mixnews.

Аккаунт в TikTok, вероятно, призван помочь Трампу привлечь молодую аудиторию, в том числе и потенциальных избирателей перед грядущими президентскими выборами в США, отмечает издание Politico. Менее чем за сутки первое видео Трампа собрало около 56 миллионов просмотров, а на его аккаунт подписались чуть больше 3 миллионов пользователей.

Несколько месяцев назад предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена также открыл аккаунт в TikTok, который сейчас имеет около 340 тысяч подписчиков.