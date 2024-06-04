Эксперт раскрыл причину плохих отношений королевской семьи с принцем Гарри и Меган Маркл

Королевский эксперт Фил Дампьер заявил, что проекты, интервью и комментарии герцога и герцогини Сассекских заставили королевскую семью насторожиться, они больше не доверяют им, как и королева Елизавета II перед своей смертью, сообщает Мirror.

Фил Дампьер рассказал, что члены королевской семьи отказалась от общения с принцем Гарри и его женой Меган Маркл, поскольку опасаются, что в конечном итоге они расскажут в своих программах на Netflix или в другом проекте о каких-либо секретах.

По словам эксперта, пара настолько беспокоила покойную королеву Великобритании Елизавету ІІ, что она даже избегала любых публичных фотографий с ними или их детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет.

«Большой страх, который был у покойной королевы и который есть сейчас у короля, заключается в том, что, когда Гарри и Меган появляются, они, как правило, появляются со своего рода съемочной группой Netflix или своим фотографом. Всегда возникает ощущение, что что бы ни происходило, какие бы ни были дискуссии, рано или поздно это попадет в программу или в какой-то подкаст. И вот тут, к сожалению, доверие ушло, в королевской семье просто не доверяют ни Гарри, ни тем более Меган», - объяснил Дампьер.

И Гарри, похоже это понимает. После выхода скандальных мемуаров «Спейр» другой королевский эксперт Роберт Хардман отметил: «Проблема, которая существует на данный момент, заключается в том, что все еще существует проблема доверия. Люди все еще очень ранены, особенно принц Уильям, что все эти интимные, частные семейные моменты детства выплеснулись наружу».