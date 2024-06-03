ВИДЕО Эстонский музыкант Стефан начинает новое дело: важно заниматься тем, что приносит радость

«STEFF GRILL – это фудтрак (фургон, либо автомобильный прицеп, оборудованный для приготовления - прим. ред.), который я создал вместе с друзьями, где я буду готовить шашлыки для самых крутых людей (да, вы все крутые)», – пишет Стефан в социальных сетях, делясь видео о своем новом проекте.