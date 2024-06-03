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ВИДЕО Эстонский музыкант Стефан начинает новое дело: важно заниматься тем, что приносит радость

Limon.ee
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Фото: Konstantin Sednev

Музыкант Стефан сообщил в социальных сетях, что помимо хорошей музыки, он теперь будет радовать своих фанатов также и вкусным шашлыком.

«STEFF GRILL – это фудтрак (фургон, либо автомобильный прицеп, оборудованный для приготовления - прим. ред.), который я создал вместе с друзьями, где я буду готовить шашлыки для самых крутых людей (да, вы все крутые)», – пишет Стефан в социальных сетях, делясь видео о своем новом проекте.

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