Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали эмоциональное заявление

Будущий король Великобритании и его жена выразили «любовь» к покойному английскому профессиональному футболисту регбийной лиги, который внезапно ушел из жизни 2 июня 2024 года.

Королевская чета рассказала в своих социальных сетях: «Легенда регбийной лиги Роб Бэрроу имел огромное сердце. Он научил нас: "В мире, полном бедствий, мы должны осмелиться мечтать"», - отметили Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Спортсмен страдал от заболевания моторных нейронов, поэтому повышал осведомленность общества об этом заболевании.

Если говорить о состоянии здоровья самой Кейт Миддлтон, то сейчас мать троих детей проходит профилактическую химиотерапию после получения диагноза рак.

Ожидается, что будущая королева пропустит ключевые монаршие мероприятия в ближайшие месяцы, включая официальный парад ко дню рождения короля Карла ІІІ. С очень малой вероятностью, если состояние здоровья и врачи позволят принцессе Уэльской выйти на публику, она появится на балконе Букингемского дворца.