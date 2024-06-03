ВИДЕО Известная певица с матами накинулась на своего фаната во время концерта

Сидя за фортепиано во время выступления в Лас-Вегасе, Адель продемонстрировала поддержку ЛГБТК+ сообществу.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:



“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV — Pop Base (@PopBase) June 2, 2024

Во время исполнения ее хита Someone Like You из зрительного зала неизвестный мужчина выкрикнул оскорбительные слова в адрес ЛГБТК+ сообщества. Его слова крайне разозлили певицу, и она ответила ему нецензурной бранью.

«Ты пришел на мое д*лбаное шоу, чтобы сказать, что Прайд - отстой? Ты что, бл*дь, тупой? Не будь таким смешным. Если тебе нечего сказать, то з*ткнись, ладно?» - заявила звезда, прервав свое выступление.

Адель является давней поклонницей ЛГБТК+ сообщества и неоднократно демонстрировала это публично.

В 2022 году она одолжила флаг гордости (любой флаг, представляющий сегмент или часть ЛГБТ+ сообщества) у одной из пар и вместе с ним спела серенаду на своем концерте в лондонском Гайд-парке, который собрал 65 тысяч зрителей.

Впоследствии она также подтвердила, что ее знаменитый трек I Set Fire To The Rain («Я поджигаю дождь») является гимном гомосексуалистов.