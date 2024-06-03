ФОТО Шэрон Стоун поделилась редким фото своих усыновленных детей

Фото знаменитость показала в своих социальных сетях из домашнего архива.

Роэна Шэрон усыновила в 2000 году, когда была в браке с Филом Бронштейном: они развелись в 2004 году после шести лет брака, когда Роэну было четыре года. В 2005 году она усыновила Лерда, а в 2006 году - Куина.

Биологических детей у актрисы нет, а в одном из интервью Стоун призналась, что пережила девять выкидышей. Актриса высказалась об этом публично спустя много лет и отметила, что с этой проблемой женщинам приходится справляться в одиночестве.

«Это нельзя назвать мелочью - ни физически, ни эмоционально. Но мы вынуждены переносить это в одиночестве, тайком и с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сострадание и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные под мужской идеологией, жестоко угнетаются», - говорила она.

Недавно Шэрон Стоун рассказала, что Роэн делает актерскую карьеру, и поделилась его фотографией со съемочной площадки.