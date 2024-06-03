Хайди Клум 1 июня исполнился 51 год. Этот день супермодель решила посвятить расслаблению и общению с семьей. Она устроила барбекю во дворе своего дома, на котором присутствовали ее муж Том Каулитц, его брат Билл, а также дети Клум от предыдущих отношений.
Барбекю в кругу семьи, прием солнечных ванн топлес: Хайди Клум показала, как отметила 51-й день рождения
Фотографиями с праздника модель поделилась в соцсетях. На снимках, которые она опубликовала, можно увидеть украшенную цветами и воздушными шарами территорию дома, заставленный тортами и пирожными стол, близких Хайди и даже ее саму практически обнаженной: не секрет, что модель любит загорать топлес. Фото застолья Клум сопроводила лаконичной подписью: «Это все, о чем я могла мечтать».
Также она выложила архивный снимок, на котором ее кормит грудью мать Эрна.