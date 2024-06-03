Миа Халифа разместила в Instagram фотографии в коротком и маленьком черное платье. Фанаты в шоке, так как платье едва прикрывает ее формы.
ГОРЯЧИЕ ФОТО ⟩ Бывшая порнозвезда поделилась снимками в откровенном платье
Миа Халифа вновь порадовала своих поклонников серией смелых фотографий. Люди задаются вопросом, зачем она вообще надела платье.
Бывшая легенда порно опубликовала в Instagram фотографии в очень маленьком черном платье, созданном Мюглером.
На фотографиях Миа позирует на фоне красивого заката в Калифорнии, а на одном снимке она приседает спиной к камере.
Естественно, поклонники не могли не прокомментировать публикацию. «Какой смысл в этом платье?» - спрашивает один комментатор. Другие восторженно хвалили ее откровенные снимки и даже сравнивали с Афродитой.