ГОРЯЧИЕ ФОТО Бывшая порнозвезда поделилась снимками в откровенном платье

Миа Халифа вновь порадовала своих поклонников серией смелых фотографий. Люди задаются вопросом, зачем она вообще надела платье.

Бывшая легенда порно опубликовала в Instagram фотографии в очень маленьком черном платье, созданном Мюглером.

На фотографиях Миа позирует на фоне красивого заката в Калифорнии, а на одном снимке она приседает спиной к камере.

Естественно, поклонники не могли не прокомментировать публикацию. «Какой смысл в этом платье?» - спрашивает один комментатор. Другие восторженно хвалили ее откровенные снимки и даже сравнивали с Афродитой.