Сейчас разгар сезона, и прилавки рынка украшает клубника из Греции, Польши, а также недавно появившаяся местная эстонская ягода. Корреспондент портала Limon.ee посетила Центральный рынок в Таллинне, чтобы узнать мнение горожан о местной клубнике. Смотрите видео!
УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Я ее не возьму!» Готовы ли жители столицы платить за дорогую эстонскую клубнику?
На прошлой неделе цена на эстонскую клубнику достигала 21 евро за килограмм, что вызвало немало удивления среди покупателей. На этой неделе цена немного снизилась и составляет 14 евро за килограмм, но она все равно остается высокой по сравнению с ценой на греческую клубнику, которую можно приобрести всего за 5 евро.
Мы решили выяснить, готовы ли таллиннцы платить такую цену за местную продукцию, и что они думают о ее стоимости.
Многие посетители рынка выразили свое мнение на этот счет. Некоторые считают, что эстонская клубника стоит своих денег из-за ее уникального вкуса и свежести, тогда как другие считают, что цена слишком завышена и предпочтут более доступные ягоды из Греции или Польши.
«Земля дорогая, удобрения дорогие, и жизнь слишком дорогая. Я не покупаю эстонскую клубнику, предпочитаю греческую. Недавно сварила варенье именно из нее. Греческая клубника самая-самая вкусная и ароматная!» - говорит Валентина.
«В Эстонии очень сложно вырастить эту ягоду из-за холодного климата. Я сама выращиваю клубнику и знаю, какой это труд, поэтому готова платить за эстонскую такую цену», - поделилась Карин, добавив, что греческая клубника, которую она попробовала на рынке, оказалась не очень сладкой.
«Эстонская клубника действительно дорогая, и я ее не покупаю. Вообще, сейчас не хочу покупать никакую клубнику, так как она вся безвкусная. Надо подождать, пока цена на эстонскую клубнику снизится хотя бы до 5 евро, тогда и попробуем», - говорит Светлана.
«Да, я смотрю на цены и пробую ягоду. Если она более-менее сладкая, то возьму ее, независимо от того, эстонская это клубника или греческая, и несмотря на цену. Потому что дома невкусную клубнику никто есть не будет», - рассказывает Ольга.
«Нет, я не буду покупать эстонскую клубнику по такой высокой цене, тем более что на рынке есть альтернатива: греческая и польская клубника. Почему она такая дорогая, я не знаю. Возможно, чем-то особенным ее удобряют», - говорит Лариса.
На наш вопрос о том, почему эстонская клубника такая дорогая, Эдуард ответил, что это заслуга государства, и добавил, что ни в коем случае не собирается покупать ее по такой цене.
«Наша клубника кислая, а польская слаще. Даже если бы эстонская клубника сейчас была сладкой, я бы все равно не купил», - говорит Эдуард.
Кроме того, мы пообщались с продавцами рынка, которые объяснили причины такой высокой стоимости эстонской клубники. Они отметили, что местная ягода требует больших затрат на выращивание и уход, а также на транспортировку. К тому же, объемы производства ограничены, что также влияет на цену.
«Это национальный эстонский продукт. Кроме того, эстонская клубника слаще, чем клубника из других стран. Конечно, рано или поздно цена снизится», - говорит продавец на рынке Тина.
«Эстонская клубника намного вкуснее и сочнее - это натуральная ягода! Ее чаще всего покупают пожилые люди, потому что они предпочитают местный продукт», - рассказывает Ангела, добавляя, что даже в те дни, когда местная клубника стоила 21 евро, все равно среди покупателей был ажиотаж, правда, это были в основном более взрослые люди.
Мы продолжаем следить за ситуацией на рынке и надеемся, что в будущем цены станут более доступными для всех любителей свежей и вкусной клубники.