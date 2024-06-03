УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Я ее не возьму!» Готовы ли жители столицы платить за дорогую эстонскую клубнику?

«Да, я смотрю на цены и пробую ягоду. Если она более-менее сладкая, то возьму ее, независимо от того, эстонская это клубника или греческая, и несмотря на цену. Потому что дома невкусную клубнику никто есть не будет», - рассказывает Ольга.

«Нет, я не буду покупать эстонскую клубнику по такой высокой цене, тем более что на рынке есть альтернатива: греческая и польская клубника. Почему она такая дорогая, я не знаю. Возможно, чем-то особенным ее удобряют», - говорит Лариса.

На наш вопрос о том, почему эстонская клубника такая дорогая, Эдуард ответил, что это заслуга государства, и добавил, что ни в коем случае не собирается покупать ее по такой цене.

«Наша клубника кислая, а польская слаще. Даже если бы эстонская клубника сейчас была сладкой, я бы все равно не купил», - говорит Эдуард.

Кроме того, мы пообщались с продавцами рынка, которые объяснили причины такой высокой стоимости эстонской клубники. Они отметили, что местная ягода требует больших затрат на выращивание и уход, а также на транспортировку. К тому же, объемы производства ограничены, что также влияет на цену.

«Это национальный эстонский продукт. Кроме того, эстонская клубника слаще, чем клубника из других стран. Конечно, рано или поздно цена снизится», - говорит продавец на рынке Тина.

«Эстонская клубника намного вкуснее и сочнее - это натуральная ягода! Ее чаще всего покупают пожилые люди, потому что они предпочитают местный продукт», - рассказывает Ангела, добавляя, что даже в те дни, когда местная клубника стоила 21 евро, все равно среди покупателей был ажиотаж, правда, это были в основном более взрослые люди.

Мы продолжаем следить за ситуацией на рынке и надеемся, что в будущем цены станут более доступными для всех любителей свежей и вкусной клубники.