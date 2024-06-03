СМОТРИТЕ 55-летняя Дженнифер Энистон шокировала фанатов, выйдя в свет спустя два месяца после визита к пластическому хирургу

Пару месяцев назад Дженнифер Энистон и ее подругу Сандру Буллок поймали во время похода к пластическому хирургу: папарацци застали знаменитостей прямо на выходе из клиники, специализирующейся на подтяжке лица. Спустя два месяца после случившегося Дженнифер Энистон вышла в свет и ужаснула поклонников.
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Фанаты полагают, что актриса все-таки решилась на пластику, в связи с чем ее лицо заметно изменилось, причем не в лучшую сторону. Они справедливо заметили, что внешность Дженнифер претерпела некоторые изменения, в особенности область под глазами и носогубные складки, сообщает Daily Mail.
«Пару месяцев назад появились фотографии, на которых она выходит из кабинета пластического хирурга. Это, очевидно, результаты. Много фейслифтинга»; «Еще несколько месяцев назад она не выглядела на свой возраст. Что случилось?»; «Отличная фигура, но, к сожалению, из-за слишком большого количества процедур на лице она выглядит странно, и я сомневаюсь, что это обратимо. Ей следует оставить свое лицо в покое»; «Она выглядела так красиво на церемонии вручения наград SAG только в феврале. Что случилось с ее лицом?!» - недоумевают читатели таблоида.
Некоторые из пользователей решили, что Энистон не легла под нож пластического хирурга, а воспользовалась филлерами и другими бьюти-процедурами - отсюда такой ужасающий эффект. Поклонники считают, что лучше уж обратиться к старой, доброй пластике, чем к уколам красоты, которые не всегда идут на пользу.