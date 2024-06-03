СМОТРИТЕ 55-летняя Дженнифер Энистон шокировала фанатов, выйдя в свет спустя два месяца после визита к пластическому хирургу

Фанаты полагают, что актриса все-таки решилась на пластику, в связи с чем ее лицо заметно изменилось, причем не в лучшую сторону. Они справедливо заметили, что внешность Дженнифер претерпела некоторые изменения, в особенности область под глазами и носогубные складки, сообщает Daily Mail .

«Пару месяцев назад появились фотографии, на которых она выходит из кабинета пластического хирурга. Это, очевидно, результаты. Много фейслифтинга»; «Еще несколько месяцев назад она не выглядела на свой возраст. Что случилось?»; «Отличная фигура, но, к сожалению, из-за слишком большого количества процедур на лице она выглядит странно, и я сомневаюсь, что это обратимо. Ей следует оставить свое лицо в покое»; «Она выглядела так красиво на церемонии вручения наград SAG только в феврале. Что случилось с ее лицом?!» - недоумевают читатели таблоида.