Знаменитый 51-летний визажист Дэниел Мартин из Нью-Йорка, который работает с голливудскими звездами и несколько лет тесно сотрудничал с Меган Маркл, признался, что последние пару лет он не работает с герцогиней Сассекской, пишет Фокус.
Давний визажист Меган Маркл перестал работать с ней: что случилось
Именно Мартин делал макияж бывшей актрисе на ее свадьбу с принцем Гарри в 2018 году, и готовил Маркл к выходу на различные мероприятия в течение двух лет ее работы в качестве члена королевской семьи.
Хоть Дэниел, которого называют близким другом Меган, и утверждает, что он все время с ней на связи, с герцогиней он не работает. Например, во время недавней поездки в Нигерию Меган сама делала себе макияж, сообщает US Weekly.
В то же время Мартин демонстрирует в Instagram сотрудничество с Рэйчел Макадамс, Николой Кофлан, Оливией Манн, Али Вонг, Майей Рудольф, Дакотой Джонсон, Мишель Йео и Синди Кроуфорд.
Предполагается, что в последний раз пара сотрудничала в мае 2022 года, когда Меган и Гарри посетили Нидерланды на «Играх непокоренных».
«Она была в Нигерии. Это просто она. Нет ни стилиста, ни парикмахера. Она все делала сама, и у нее это очень хорошо получается. Я имею в виду, она любит румяна. Она любит бронзатор. Ей нравятся большие брови», - говорит визажист.
Считается, что Дэниел знал Меган более десяти лет, познакомившись с ней, когда бывшая актриса работала над «Форс-мажорами». Поскольку у Меган не было визажиста, она лично обратилась к агенту Дэниела в The Wall Group, и он рассказал, как у них обоих возникла «мгновенная связь».
«Я знал, чего она хотела. Это была так, она посмотрела на себя в зеркало и подумала: "Боже мой, это то, чего я всегда хотела, но не знала, как этого добиться"», - делится Мартин.
Он поддерживал контакт с герцогиней на протяжении всей ее жизни в королевской семье, а также посетил ее знаменитый детский праздник в Нью-Йорке вместе с такими знаменитостями, как Гейл Кинг и Серена Уильямс.
Дэниел стал одним из первых, кто посетил герцога и герцогиню Сассекских, когда они переехали в коттедж Фрогмор незадолго до рождения Арчи. Визажист называл жену принца Мэг и часто говорил о своих связях с королевской семьей.
Перед свадьбой Меган и Гарри Дэниел был слишком занят, чтобы поехать в Лондон, поэтому у них не было возможности заранее примерить образ, несмотря на то, что около 17 миллионов человек планировали следить за новобрачными в этот важный день. Тем не менее визажист и его звездная клиентка обсудили образ по Zoom.
Дэниел выбрал естественный вид герцогини из-за разного освещения в течение дня. А для ее вечернего образа, платья Стеллы Маккартни, визажист сделал ей более насыщенный макияж, подчеркнув глаза.