Давний визажист Меган Маркл перестал работать с ней: что случилось

Считается, что Дэниел знал Меган более десяти лет, познакомившись с ней, когда бывшая актриса работала над «Форс-мажорами». Поскольку у Меган не было визажиста, она лично обратилась к агенту Дэниела в The Wall Group, и он рассказал, как у них обоих возникла «мгновенная связь».

«Я знал, чего она хотела. Это была так, она посмотрела на себя в зеркало и подумала: "Боже мой, это то, чего я всегда хотела, но не знала, как этого добиться"», - делится Мартин.

Он поддерживал контакт с герцогиней на протяжении всей ее жизни в королевской семье, а также посетил ее знаменитый детский праздник в Нью-Йорке вместе с такими знаменитостями, как Гейл Кинг и Серена Уильямс.

Дэниел стал одним из первых, кто посетил герцога и герцогиню Сассекских, когда они переехали в коттедж Фрогмор незадолго до рождения Арчи. Визажист называл жену принца Мэг и часто говорил о своих связях с королевской семьей.

Перед свадьбой Меган и Гарри Дэниел был слишком занят, чтобы поехать в Лондон, поэтому у них не было возможности заранее примерить образ, несмотря на то, что около 17 миллионов человек планировали следить за новобрачными в этот важный день. Тем не менее визажист и его звездная клиентка обсудили образ по Zoom.

Дэниел выбрал естественный вид герцогини из-за разного освещения в течение дня. А для ее вечернего образа, платья Стеллы Маккартни, визажист сделал ей более насыщенный макияж, подчеркнув глаза.