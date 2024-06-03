Эксперт: взломанная медкарта принцессы Кэтрин была ловушкой

Министерство социальных дел сообщает, что спустя три месяца Лондонская клиника все еще находится под расследованием. Дело до сих пор не было передано в Scotland Yard, несмотря на заявление министра здравоохранения Марии Колфилд в марте о том, что полиции было поручено его расследовать.

Руководство больницы начало расследование сразу после того, как стало известно, что по крайней мере один сотрудник пытался получить доступ к личной информации Кейт в январе.

Доступ к медицинским данным пациента со стороны NHS или частных медицинских работников без согласия ответственного сотрудника организации является в Великобритании уголовным преступлением, пишет Daily Mail.

Несколько специалистов по данным заявили, что если нарушение произошло, то персонал мог попасть в ловушку, которую часто используют именно частные клиники, обслуживающие крайне известных пациентов.

Чтобы защитить медицинскую информацию VIP-пациентов, больницы часто хранят их медицинскую информацию в файле с вымышленным именем. Затем под настоящим именем знаменитости создается файл-приманка. Он содержит ложную информацию, и руководство больницы регулярно проверяет, не открывал ли кто-нибудь из сотрудников его без разрешения.

При подозрении в правонарушении больница должна начать внутреннее расследование, но этот процесс трудоемкий и медленный. «Это разочаровывает, но, к сожалению, это нормально, что три месяца спустя нет никаких новостей о расследовании», - заявил Сэм Смит, представитель группы по конфиденциальности медицинских данных MedConfidential.

Том Ллевеллин, партнер по торговым спорам и защите данных в юридической фирме Ashfords, заявил, что могут потребоваться годы, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Лондонская клиника не делала никаких дальнейших заявлений по поводу инцидента с тех пор, как было сообщено о предполагаемом нарушении медицинской документации принцессы Уэльской.