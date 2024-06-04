ГОРОСКОП НА 4 ИЮНЯ Близнецам день принесет неожиданности, Ракам надо действовать решительно, а Дев ожидают внезапные перемены к лучшему

Будьте готовы к неожиданностям. Лишь немногим сегодня удастся придерживаться планов, которые они строили раньше. Тем, кто любит и умеет импровизировать, не боится принимать решения на ходу и прислушивается к подсказкам интуиции, день наверняка понравится.

Овен

Благоприятный день для работы. Вам удается отлично справиться со сложными делами, показать себя с лучшей стороны. Успехи не останутся незамеченными, и вскоре вы получите какие-то интересные предложения. Многим Овнам пригодится умение обращать внимание на мелочи, замечать даже незначительные детали и быстро делать верные выводы. Вечер стоит провести с людьми, разделяющими ваши увлечения: вы наверняка узнаете много интересного, получите массу позитивных эмоций. Порадует встреча с давними знакомыми, они поделятся хорошими новостями.

Телец

Плодотворный день. Сегодня вы особенно настойчивы, поэтому добиваетесь своих целей, даже если обстоятельства складываются не слишком удачно. Многие Тельцы поймут, как одержать верх над давними соперниками, обезопасить себя от нападок недоброжелателей. Вероятны успехи в работе. Часто добиться их вам помогают знания, полученные давным-давно. Вечер – подходящее время для встречи со старыми друзьями. Стоит обсудить с ними планы на лето: могут появиться интересные идеи, касающиеся отдыха и досуга. Не разочарует и романтическое свидание.

Близнецы