Благоприятный день для общения. Легко найти общий язык с новыми знакомыми, часто и подружиться удается без труда. Можно обсуждать важные вопросы в непринужденной обстановке. Люди, которые прежде много спорили, наконец поладят и даже договорятся о каких-то совместных действиях.
ГОРОСКОП НА 4 ИЮНЯ ⟩ Близнецам день принесет неожиданности, Ракам надо действовать решительно, а Дев ожидают внезапные перемены к лучшему
Будьте готовы к неожиданностям. Лишь немногим сегодня удастся придерживаться планов, которые они строили раньше. Тем, кто любит и умеет импровизировать, не боится принимать решения на ходу и прислушивается к подсказкам интуиции, день наверняка понравится.
Овен
Благоприятный день для работы. Вам удается отлично справиться со сложными делами, показать себя с лучшей стороны. Успехи не останутся незамеченными, и вскоре вы получите какие-то интересные предложения. Многим Овнам пригодится умение обращать внимание на мелочи, замечать даже незначительные детали и быстро делать верные выводы. Вечер стоит провести с людьми, разделяющими ваши увлечения: вы наверняка узнаете много интересного, получите массу позитивных эмоций. Порадует встреча с давними знакомыми, они поделятся хорошими новостями.
Телец
Плодотворный день. Сегодня вы особенно настойчивы, поэтому добиваетесь своих целей, даже если обстоятельства складываются не слишком удачно. Многие Тельцы поймут, как одержать верх над давними соперниками, обезопасить себя от нападок недоброжелателей. Вероятны успехи в работе. Часто добиться их вам помогают знания, полученные давным-давно. Вечер – подходящее время для встречи со старыми друзьями. Стоит обсудить с ними планы на лето: могут появиться интересные идеи, касающиеся отдыха и досуга. Не разочарует и романтическое свидание.
Близнецы
День приносит неожиданности. Вероятны события, которые заставят изменить планы или помогут по-новому взглянуть на какие-то события недавнего прошлого. Дел и забот будет немало, но вряд ли вас это огорчит. Наоборот, вы рады возможности решить сложные задачи, помочь тем, кто оказался в затруднительном положении. Не исключены необычные встречи, знакомства; вы будете им рады. Некоторые Близнецы смогут увидеться с людьми, по которым скучали. Найдется много интересных тем для разговора, да и общие планы могут возникнуть.
Рак
Многое становится возможным, но чтобы добиться нужных результатов, надо действовать решительно. Поэтому не тратьте время напрасно. Чем раньше вы отбросите сомнения, тем быстрее получите то, к чему стремитесь. Возможны какие-то незапланированные поездки, встречи, которые откроют перед вами новые профессиональные перспективы. Вероятны денежные поступления. Не спешите тратить полученное: сегодня вы склонны к некоторому легкомыслию, поэтому возможны неоправданные расходы. Стоит прислушаться к советам старых знакомых.
Лев
Отличный день, благоприятный и плодотворный. Вы изобретательны и внимательны, это помогает находить ответы на многие вопросы, которые других поставили в тупик. Легко дается учеба, Львы быстро запоминают все, что может пригодиться. Новые знания вскоре помогут вам достичь какой-то важной цели. День подходит для деловых переговоров, обсуждения любых вопросов, касающихся сотрудничества. Можно найти не только союзников, но и настоящих друзей. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, позже примут неформальный характер, если вы этого захотите.
Дева
День может порадовать какими-то приятными неожиданностями, внезапными переменами к лучшему. Важно не тратить время напрасно, не упустить благоприятный момент для начала решительных действий. Часто интуиция подсказывает, что нужно предпринять, так что старайтесь прислушиваться к ней особенно внимательно. Хорошо проходят деловые переговоры; многие важные вопросы стоит обсудить в неформальной обстановке. Встречи с друзьями поднимают настроение. Старые знакомые могут предложить что-то интересное или дать отличный совет.
Весы
День полон неожиданностей, как приятных, так и не очень. Вам предстоит многое сделать. Действовать по плану вряд ли получится; куда вероятнее, что придется импровизировать и принимать решения на ходу. Серьезных ошибок вы не допустите, а вот досадные мелкие промахи не исключены. К счастью, удается все вовремя заметить и исправить. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. День подходит для того, чтобы покупать какие-то полезные вещи для дома. Они долго будут радовать и вас, и ваших близких.
Скорпион
Вероятны мелкие недоразумения, какие-то досадные происшествия. Но они не испортят вам настроения, не заставят отказаться от задуманного. Вы проявляете настойчивость там, где это необходимо, и часто добиваетесь даже большего успеха, чем ожидали. День подходит для деловых переговоров, обсуждения условий сотрудничества. У вас могут появиться надежные союзники. Некоторые Скорпионы получат неожиданные предложения. Интуиция подскажет, что стоит без долгих раздумий ответить на них согласием, и не ошибется.
Стрелец
День начинается удачно. В первой его половине вероятны интересные встречи, а некоторые Стрельцы к тому же получат предложения, от которых не захотят отказываться. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вторая половина дня – подходящее время для завершения дел, начатых раньше. Будет возможность исправить какие-то старые ошибки. Кроме того, этот период благоприятен для обсуждения важных вопросов. Люди, которые прежде не были с вами согласны, готовы изменить свое мнение.
Козерог
Вы легко теряете душевное равновесие, часто переживаете из-за пустяков. Это особенно заметно в первой половине дня; порой незначительного происшествия достаточно, чтобы настроение испортилось. Но вскоре влияние негативных тенденций сойдет на нет, и ситуация изменится к лучшему. Вторая половина дня открывает новые возможности, приносит вдохновляющие известия. Некоторые Козероги смогут повидаться с людьми, по которым скучали, восстановить старые связи. Порадуют встречи с давними друзьями и бывшими коллегами.
Водолей
Начало дня будет благоприятным для общения. Это время подходит для встреч с самыми разными людьми. Вам удается к каждому найти подход. Иногда достаточно пары минут разговора, чтобы составить верное впечатление о новом знакомом, понять, чем его можно заинтересовать. Позже нужно будет сосредоточиться на каком-то важном деле. Придется приложить усилия, чтобы довести начатое до конца. Вы готовы потрудиться, чтобы достичь цели, не отступаете, если на пути возникают преграды. Опыт, полученный сегодня, вам пригодится еще не раз.
Рыбы
Неплохой день. Он может быть не особенно благоприятным, но наверняка принесет хорошие идеи, которые вы вскоре реализуете. Возможны удачные совпадения, какие-то неожиданные события. Они натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше. Не исключены необычные предложения, касающиеся работы или бизнеса. С ответом лучше не торопиться. Постарайтесь получить побольше информации, обдумайте все как следует. Вечер подходит для семейных дел. Близкие будут благодарны вам за помощь, поддержку и внимание.