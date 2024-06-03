В Таллинне пройдет ретро-вечеринка: любимые хиты, незабываемая атмосфера и море эмоций

Друзья, готовьтесь к событию, которое вернет вас в эпоху 90-х и 00-х! Супер ретро-дискотека «Мираж» переезжает в новое место и теперь будет проходить в ночном клубе Privé. Этот вечер нельзя пропустить!

Все те любимые хиты, под которые мы танцевали на школьных дискотеках, снова будут звучать для вас на протяжении всего вечера и ночи. Вспомним, как мы веселились под эти ритмы, как наслаждались каждой минутой. Теперь у вас есть шанс снова окунуться в атмосферу той незабываемой эпохи.

Приходите 7 июня в клуб Privé на супер ретро-дискотеку «Мираж». Вас ждут любимые песни, незабываемая атмосфера и море позитивных эмоций. Это будет ночь, полная воспоминаний и радости!

Главным распорядителем праздника будет DJ Max Milovanov, который заведет публику хитами прошлого от Радио Ностальгия. Мираж, Ace of Base, Комбинация, Modern Talking, Кар-Мэн, Scooter, Адрей Губин и многие другие любимые артисты ждут вас на танцполе.

Торопись купить билет по низкой цене себе и другу! При покупке билета введите кодовое слово: LIMON и получите билет всего за 10 евро.

Для тех, кто хочет придти большой компанией, организаторы предлагают заранее забронировать столы, чтобы вечер был не только танцевальным, но уютным и комфортным. Пишите, чтобы забронировать столик.

Мы ждем вас!