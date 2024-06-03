«Из-за теплой погоды из логовищ повылазили все убл*дки и извращенцы, так что будьте бдительны!» - предупреждает блогер своих подписчиков, рассказывая о жутком инциденте, который произошел с ней на прошлой неделе.
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Звезда эстонских реалити-шоу стала жертвой домогательств: «Сначала я подумала, что он случайно...»
Во вторник, 28 мая, после обеда блогер Сейди Воогре поделилась в социальных сетях ужасающим инцидентом, который произошел с ней на тропе здоровья возле Штромки. «Третий день, как происходит что-то очень неприятное, - говорит Воогре. - Двое парней, одетые во все черное, с рюкзаками, шли позади меня. Один подбежал ко мне и так сильно ударил меня по заднице, что мой телефон и сумка упали на землю».