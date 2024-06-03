Звезда эстонских реалити-шоу стала жертвой домогательств: «Сначала я подумала, что он случайно...»

Во вторник, 28 мая, после обеда блогер Сейди Воогре поделилась в социальных сетях ужасающим инцидентом, который произошел с ней на тропе здоровья возле Штромки. «Третий день, как происходит что-то очень неприятное, - говорит Воогре. - Двое парней, одетые во все черное, с рюкзаками, шли позади меня. Один подбежал ко мне и так сильно ударил меня по заднице, что мой телефон и сумка упали на землю».