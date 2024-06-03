Дженнифер Лопес отменила свой тур: что стало причиной

«Тур, о котором было объявлено в феврале, стал частью This Is Me… Now, масштабного и, честно говоря, довольно высокомерного альбома/тура/проекта из двух фильмов, посвященного, главным образом, ей самой и ее романтическому воссоединению с актером Беном Аффлеком», - отмечает издание Variety.

Однако если фильмы еще имели какой-то успех, то альбом с треском провалился, и вскоре поползли слухи о том, что продажи билетов на турне шли очень плохо. Это подтверждают и таблицы рассадки Ticketmaster, которые, наряду с инсайдерскими отчетами и слухами являются единственным способом для большинства людей увидеть, как продается тур.

Чтобы спасти положение, Лопес незаметно переименовала тур на This Is Me… Live, чтобы он был в большей степени посвящен главным хитам ее карьеры, чем новому альбому. Это несколько оживило продажи билетов, но ненадолго. В результате все закончилось предсказуемо: команда артистки объявила об отмене тура.

«Никакой причины для этой необходимости официально не было заявлено, но таблоиды поспешили связать это со слухми, что она и Аффлек расстаются. Источники, близкие к певице, сразу же стали настаивать на том, насколько хорошо тур проходит на таких рынках как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, избегая при этом того, насколько катастрофическими тур был, по-видимому, на большинстве других площадок», - отмечают обозреватели.

С ними согласны и поклонники артистки, которые скептически восприняли причину отмены выступлений.

Ранее сообщалось, что организатор тура Live Nation и менеджеры певицы убеждали Лопес отменить тур, однако она не соглашалась.

«Live Nation очень обеспокоена отсутствием проданных билетов и не хочет, чтобы Джен чувствовала себя неловко, когда она выйдет и увидит пустые места на стадионах, на которых она будет выступать. Но у Джен слишком много гордости, чтобы отменить это, поэтому сейчас будет то, что будет, они не смогут убедить ее изменить курс», - говорили информаторы.