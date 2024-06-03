ГОРОСКОП НА 3 ИЮНЯ Львам следует быть осторожными, а Стрельцов ждут новые знакомства

Вторая половина дня будет яркой, интересной и насыщенной. Это удачное время для неожиданных встреч. Вероятны приятные знакомства, которые могут положить начало дружеским или романтическим отношениям.

Овен

День приятных совпадений и хороших новостей. Если вы в последнее время часто хотели что-то изменить в своей жизни, сейчас появится возможность это сделать. Некоторые Овны определятся с планами, поймут, как строить свою карьеру. Возможны приятные события в семье или хорошие новости, касающиеся кого-то из близких родственников. Не исключены незапланированные расходы. Они могут быть связаны с подарками, развлечениями, поездками. Вы не тратите деньги напрасно, но не экономите там, где в этом нет смысла.

Телец

То, чем вы занимаетесь сегодня, принесет пользу не только вам, но и окружающим; они будут благодарны. Можно взяться за что-то совершенно новое. Вы способны быстро учиться, причем не только на собственных ошибках, но и на чужих. Радует общение со старыми и новыми знакомыми: приятно видеть, что вокруг много умных людей, способных понять вас с полуслова. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Некоторые Тельцы в это время примут решения, благодаря которым их доходы заметно вырастут. Даже представители знака, далекие от коммерции, демонстрируют завидные предпринимательские способности.

Близнецы