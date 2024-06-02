ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ Популярный ресторан Таллинна с размахом отметил свой день рождения

Событие началось с приветственного бокала просекко. С первых минут мероприятия ощущалась торжественная атмосфера: звучала живая музыка, а интерьер ресторана был украшен цветами и шарами, придающими празднику особый шарм.

Главным событием вечера стало выступление известной певицы Лауры Пыльдвере, которая покорила сердца всех присутствующих. Лаура исполнила свои лучшие хиты, а также несколько итальянских песен, что создало неповторимую атмосферу изысканного вечера. Голос певицы и ее харизма стали ярким украшением праздника и вызвали бурю аплодисментов у гостей.