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ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ Популярный ресторан Таллинна с размахом отметил свой день рождения

Limon.ee
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Ресторан итальянской кухни Bacio с размахом отпраздновал свой второй день рождения, устроив незабываемое мероприятие, которое собрало ценителей гастрономических изысков и любителей итальянской культуры. Вечер был наполнен атмосферой итальянского гостеприимства, яркими эмоциями и кулинарными шедеврами, которые стали визитной карточкой ресторана. Смотрите галерею!

Событие началось с приветственного бокала просекко. С первых минут мероприятия ощущалась торжественная атмосфера: звучала живая музыка, а интерьер ресторана был украшен цветами и шарами, придающими празднику особый шарм.

Главным событием вечера стало выступление известной певицы Лауры Пыльдвере, которая покорила сердца всех присутствующих. Лаура исполнила свои лучшие хиты, а также несколько итальянских песен, что создало неповторимую атмосферу изысканного вечера. Голос певицы и ее харизма стали ярким украшением праздника и вызвали бурю аплодисментов у гостей.

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