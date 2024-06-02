Ресторан итальянской кухни Bacio с размахом отпраздновал свой второй день рождения, устроив незабываемое мероприятие, которое собрало ценителей гастрономических изысков и любителей итальянской культуры. Вечер был наполнен атмосферой итальянского гостеприимства, яркими эмоциями и кулинарными шедеврами, которые стали визитной карточкой ресторана. Смотрите галерею!
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ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Популярный ресторан Таллинна с размахом отметил свой день рождения
Событие началось с приветственного бокала просекко. С первых минут мероприятия ощущалась торжественная атмосфера: звучала живая музыка, а интерьер ресторана был украшен цветами и шарами, придающими празднику особый шарм.