ФОТО «Невероятно!» В День защиты детей флаг Эстонии развевался вверх ногами

«Видите, и такое может случиться!» - пишет в Facebook в группе, объединяющей жителей Вильянди, Астрид, которая 1 июня, в День защиты детей, увидела перед бывшим зданием уездной управы флаг Эстонии, развевающийся вверх ногами. «Флаг Эстонии настолько красив, что его можно использовать в любом виде!»