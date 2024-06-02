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ФОТО «Невероятно!» В День защиты детей флаг Эстонии развевался вверх ногами

Limon.ee
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Флаг Эстонии. Снимок иллюстративный.
Флаг Эстонии. Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema

В День защиты детей в Вильянди возле государственного здания был поднят флаг Эстонии, но только вверх ногами.

«Видите, и такое может случиться!» - пишет в Facebook в группе, объединяющей жителей Вильянди, Астрид, которая 1 июня, в День защиты детей, увидела перед бывшим зданием уездной управы флаг Эстонии, развевающийся вверх ногами. «Флаг Эстонии настолько красив, что его можно использовать в любом виде!»

В День защиты детей в Вильянди возле государственного здания был поднят флаг Эстонии.
В День защиты детей в Вильянди возле государственного здания был поднят флаг Эстонии. Фото: Facebooki grupp "VILJANDI eile, täna ja homme"
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