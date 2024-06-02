48-летняя певица Sia родила первенца и показала малыша

Исполнительница не любит рассказывать о личной жизни и делиться какими-то секретами. Впрочем, более говорливыми оказались ее друзья. Они рассекретили, что 48-летняя Sia родила первенца.

Более того, артистка вместе с возлюбленным и друзьями организовала праздник в честь рождения ребенка. Приятели Sia поделились кадрами с празднования.

В общем, подруга певицы, визажист Тони Брюэр, в Instagram рассекретила, что певица родила мальчика.

«Мама и сын - не может быть большей любви», - подписала кадры Брюэр.

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Отметим, Sia ведет довольно закрытый образ жизни. О ее личной жизни почти ничего не известно. Тем не менее, некоторые подробности появляются в Сети. В частности, весной прошлого года исполнительница вышла замуж за художника и продюсера Дэна Бернарда.

Также известно, что певица воспитывает двух взрослых сыновей, которых она усыновила в 2019 году. Кстати, один из них уже успел сделать Sia бабушкой. В 2020 году у юноши родилось двое детей. Что же касается младшего сына певицы, то неизвестно, когда именно она его родила. Sia вообще не комментирует пополнение в семье.