ФОТО 75-летняя Алла Пугачева показалась в объятиях Галкина и восхитила своим молодым видом

В своем Instagram 75-летняя артистка показала, как отдыхает вместе с возлюбленным. В частности, пара, обнявшись, позировала на фоне яхт. Алла Пугачева выбрала для прогулки черную кофточку, тем временем Максим Галкин был в рубашке и брюках.