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ФОТО 75-летняя Алла Пугачева показалась в объятиях Галкина и восхитила своим молодым видом

Limon.ee
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Алла Пугачева и Максим Галкин в Юрмале, 2019 год.
Алла Пугачева и Максим Галкин в Юрмале, 2019 год. Фото: Konstantin Sednev

Певица Алла Пугачева впервые за длительное время порадовала семейным контентом с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, пишет ТСН.

В своем Instagram 75-летняя артистка показала, как отдыхает вместе с возлюбленным. В частности, пара, обнявшись, позировала на фоне яхт. Алла Пугачева выбрала для прогулки черную кофточку, тем временем Максим Галкин был в рубашке и брюках. 

Тем временем фанаты обратили внимание на вид певицы. Они засыпали ее комплиментами. Пользователи отметили, что Алла Пугачева выглядит удивительно молодо.

Певица София Ротару тоже оценила новый пост своей коллеги по сцене, оставив по публикацией лайк.

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