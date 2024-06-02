Певица Алла Пугачева впервые за длительное время порадовала семейным контентом с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, пишет ТСН.
ФОТО ⟩ 75-летняя Алла Пугачева показалась в объятиях Галкина и восхитила своим молодым видом
В своем Instagram 75-летняя артистка показала, как отдыхает вместе с возлюбленным. В частности, пара, обнявшись, позировала на фоне яхт. Алла Пугачева выбрала для прогулки черную кофточку, тем временем Максим Галкин был в рубашке и брюках.
Тем временем фанаты обратили внимание на вид певицы. Они засыпали ее комплиментами. Пользователи отметили, что Алла Пугачева выглядит удивительно молодо.
Певица София Ротару тоже оценила новый пост своей коллеги по сцене, оставив по публикацией лайк.