С 31 мая по 2 июня Даугавпилс отмечает Дни города. Это событие стало центральным и для прошедшего в городе 29 мая фестиваля юмора Joku Līga при поддержке Даугавпилсской думы. В рамках мероприятия со сцены Даугавпилсского театра к залу по видеосвязи обратился Денис Дорохов - российский комик, поддержавший российскую агрессию в Украине. Его виртуальное участие вызвало недоумение местных активистов, сообщает RUS TVNET.
«Готовьтесь к вечеру настоящего веселья! На фестивале Joku Līga вы увидите выступления разнообразных команд, которые подарят вам море смеха и хорошего настроения. Талантливые участники соберутся вместе, чтобы доказать, что юмор - это искусство!
Особенный повод: в этот раз фестиваль будет посвящен празднику города Даугавпилс. В честь этого события вход на фестиваль абсолютно бесплатный для всех желающих», - гласила афиша мероприятия, состоявшегося 29 мая на сцене Даугавпилсского театра.
На афише среди прочих значится логотип Даугавпилсской думы, само мероприятие посетил мэр города Андрей Элксниньш. И не просто посетил, а активно в нем участвовал, присутствуя на сцене.
В какой-то момент мероприятия посредством видеосвязи свои «шутливые» вопросы в очень локальном контексте стал задавать российский комик Денис Дорохов, а мэр города, находящийся на сцене, реагировал на них с улыбкой.
Это видео впоследствии стало активно распространяться в социальных сетях, вызвав недоумение жителей Даугавпилса.
Позднее завирусилось и другое видео с этого же мероприятия. На нем комик, поддержавший российскую агрессию в Украине, поздравляет даугавпилчан с Днем города, сопровождая свою речь локальными темами.
@xsden Ловим позитив✅ #рилс #даугавпилс #врек #дорохов ♬ Arabic (Remix) - Genildovisk
Известно, что за организацией мероприятия стоит местный деятель Александр Комаров.
Напомним, что осенью 2023 года российский юморист, участник команды «Камызяки» Денис Дорохов принял участие в концерте в оккупированной Россией Донецкой области (ДНР), выразив поддержку российской агрессии в Украине.
Возмущенный житель Даугавпилса Андрис Пикаревскис уже разослал открытое письмо как медиа, так и официальным службам с целью обратить внимание на этот инцидент в городе.
По словам Пикаревского, от Госконцелярии ему уже пришел ответ, в котором сообщалось, что информация передана на рассмотрение в Службу госбезопасности.
Даугавпилсская дума пока никаких публичных комментариев не дала.