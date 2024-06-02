«Готовьтесь к вечеру настоящего веселья! На фестивале Joku Līga вы увидите выступления разнообразных команд, которые подарят вам море смеха и хорошего настроения. Талантливые участники соберутся вместе, чтобы доказать, что юмор - это искусство!

Особенный повод: в этот раз фестиваль будет посвящен празднику города Даугавпилс. В честь этого события вход на фестиваль абсолютно бесплатный для всех желающих», - гласила афиша мероприятия, состоявшегося 29 мая на сцене Даугавпилсского театра.

На афише среди прочих значится логотип Даугавпилсской думы, само мероприятие посетил мэр города Андрей Элксниньш. И не просто посетил, а активно в нем участвовал, присутствуя на сцене.

В какой-то момент мероприятия посредством видеосвязи свои «шутливые» вопросы в очень локальном контексте стал задавать российский комик Денис Дорохов, а мэр города, находящийся на сцене, реагировал на них с улыбкой.

Это видео впоследствии стало активно распространяться в социальных сетях, вызвав недоумение жителей Даугавпилса.

Позднее завирусилось и другое видео с этого же мероприятия. На нем комик, поддержавший российскую агрессию в Украине, поздравляет даугавпилчан с Днем города, сопровождая свою речь локальными темами.

Известно, что за организацией мероприятия стоит местный деятель Александр Комаров.

Напомним, что осенью 2023 года российский юморист, участник команды «Камызяки» Денис Дорохов принял участие в концерте в оккупированной Россией Донецкой области (ДНР), выразив поддержку российской агрессии в Украине.

Возмущенный житель Даугавпилса Андрис Пикаревскис уже разослал открытое письмо как медиа, так и официальным службам с целью обратить внимание на этот инцидент в городе.

По словам Пикаревского, от Госконцелярии ему уже пришел ответ, в котором сообщалось, что информация передана на рассмотрение в Службу госбезопасности.

Даугавпилсская дума пока никаких публичных комментариев не дала.