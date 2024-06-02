ФОТО Голливудская актриса Кристен Стюарт замечена во время шопинга в центре Риги

На этот раз голливудская звезда была замечена в центре Риги в магазине одежды Northern Grip, о чем свидетельствует пост бренда в соцсетях.

Представители магазина пишут: «Не секрет, что Кристен Стюарт ценит винтаж, однако нас очень приятно удивило то, что сегодня она решила посетить именно наш магазин, чтобы купить одежду для своего фильма».

Пост сопровождался и фотографией, на которой Стюарт видна в упомянутом рижском магазине.

В свою очередь телерадиоведущий Мартиньш Спурис поздно вечером в пятницу написал в соцсети Х, что заметил Стюарт в Юрмале, в пиццерии Stacija Vaivari Pizza.

«Пицца на станции Вайвари действительно была великолепна - даю десять из десяти. Дополнительные бонусные пункты за то, что вскоре после заказа зашла Кристен Стюарт, но такая экстра, похоже, не каждый раз».

Vaivaru stacijas pica patiešām bija lieliska – dodu 10/10. Papildus bonusa punkti par to, ka brīdi pēc pasūtīšanas ienāca Kristena Stjuarte, bet tāda ekstra laikam nav katru reizi. — Mārtiņš Spuris (@MartinsSpuris) May 31, 2024

Как уже сообщалось, в конце февраля Стюарт приехала в Латвию, чтобы найти локации для съемок своего нового фильма - биологической драмы «Хронология воды» (The Chronology of Water).

В марте звезда кино подтвердила в американском шоу The Late Show With Steven Colbert, что фильм действительно будут снимать в Латвии.

Кроме того, в конце февраля хитом соцсетей стал кадр, на котором Стюарт позирует в ресторане в Икшкиле. Тогда старшая официантка ресторана Синдия Машталире рассказала изданию Kas Jauns, что Стюарт выбрала из меню лучшие блюда ресторана: тартар из оленины и суп «Том Ям». В качестве напитка она наслаждалась свежим имбирно-мятным чаем.

Актриса была вежлива, добра и позитивна, поприветствовала персонал, а потом поблагодарила за еду, гостеприимство и не отказалась сфотографироваться.