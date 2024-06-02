СМОТРИТЕ Концерт 5MIINUST и Puuluup закончился приездом полиции и скорой помощи

31 мая в литейном цехе бывшего завода в квартале Ноблесснер прошел концерт-презентация нового альбома 5MIINUST и Puuluup. Группа поделилась в Instagram фотографиями и видео с мероприятия. В какой-то момент со сцены в толпу бросили стог сена, и события приняли неожиданный оборот, когда один из фанатов получил стогом по голове.
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Концерт 5MIINUST и Puuluup был в самом разгаре в пятницу вечером, когда участник группы Эстони Кохвер вручил публике стог сена. Это немедленно вызвало в зале оживление, и на видео, опубликованном на странице 5MIINUST в Instagram, видно, как толпа начала кидать стог сена, который был частью декораций сцены.