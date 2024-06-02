СМОТРИТЕ Концерт 5MIINUST и Puuluup закончился приездом полиции и скорой помощи

Концерт 5MIINUST и Puuluup был в самом разгаре в пятницу вечером, когда участник группы Эстони Кохвер вручил публике стог сена. Это немедленно вызвало в зале оживление, и на видео, опубликованном на странице 5MIINUST в Instagram, видно, как толпа начала кидать стог сена, который был частью декораций сцены.