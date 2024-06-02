ЧТО ПРОИЗОШЛО? Король Чарльз ІІІ пригрозил разорвать отношения с принцем Эндрю

По информации журналистов Mirror, 75-летний монарх снова призывал своего опального брата покинуть 30-комнатную Royal Lodge в Виндзоре и предложил ему переехать в коттедж Фрогмор.

Принц Гарри и Меган ранее жили в этом коттедже до переезда в США. Пара держалась за эту королевскую недвижимость до тех пор, пока в прошлом году не получила уведомление о выселении. Теперь настала очередь Эндрю «очистить королевский дом». В 2004 году Эндрю и его тогдашняя жена Сара Фергюсон переехали в Royal Lodge, где продолжают проживать, несмотря на давний развод.

Карл ІІІ, как сообщается, предупредил герцога Йоркского о серьезных последствиях, если он продолжит там проживать и далее. Король в конечном итоге несет ответственность за все финансы королевского дома и поэтому может решить ограничить финансирование своего брата, а это означает, что вскоре тому придется с трудом покрывать ежегодные расходы на содержание недвижимости. Его Величество в настоящее время также финансирует счет Эндрю за безопасность, который обходится в три миллиона фунтов стерлингов в год.

Что известно о коттедже Фрогмор

Королевский дом был построен в 17 веке по приказу королевы Шарлотты, в 19 веке была изменена структура здания и его расширили в 1930-х годах. Он служил резиденцией королевы Елизаветы ІІ, королевы-матери с 1952 года до ее смерти там в 2002 году в возрасте 101 года.

Дом использовался только как частное владение и никогда не был открыт для публики. В коттедже, площадью 472,8 квадратных метров, четыре спальни, четыре ванных комнаты, детская, две оранжереи, огород и студия для занятий йогой.