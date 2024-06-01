ВИДЕО Очереди еще до открытия: даже гроза не смогла помешать Дню защиты детей в Таллиннском зоопарке

Фото: Скриншот с видео

Для детей также были подготовлены мастер-классы по росписи лица с блестками, что добавило праздничного настроения. В специальных палатках для рисования дети могли проявить свои художественные таланты, рисуя своих любимых животных.

Недалеко от одной из таких палаток мы встретили Николь, которая еще не успела обойти весь зоопарк, но рассказала о своих любимых животных. «Мне нравится тюленчик, потому что он милый и смешной», - застенчиво рассказывает девочка.

Фото: Скриншот с видео

Мать Николь, Наталья, рассказывает, что они нечасто ходят в зоопарк, потому что живут не в Таллинне. «Нам все очень нравится. Животные очень милые и интересные», - говорит она.

Фото: Скриншот с видео

Помимо привычных обитателей зоопарка, в этот день были и специальные гости. Так, например, спасатели и представители Налогово-таможенного департамента рассказывали детям о своей работе, раздавали различные буклеты и сувениры.

Именно возле них Мирон рассказал нам, что только пришел в зоопарк, но очень хочет увидеть слона. «Слон мой любимый, потому что он очень большой. Я также хочу посмотреть лису и кабана», - ответил он.

Мирон Фото: Скриншот с видео

По словам, Ирины, матери Мирона, посещение зоопарка - традиция и в их семье. «Очень нравится, каждый год сюда ходим. Хотим посмотреть всех животных», - поделилась женщина.

Ирина Фото: Скриншот с видео