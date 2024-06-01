1 июня, в День защиты детей, Таллиннский зоопарк традиционно открыл свои ворота для детей бесплатно, подарив им возможность провести незабываемый день среди животных, а также принять участие во множестве увлекательных мероприятий.
ВИДЕО ⟩ Очереди еще до открытия: даже гроза не смогла помешать Дню защиты детей в Таллиннском зоопарке
Несмотря на облачную погоду и даже грозу, зоопарк был наполнен посетителями. Количество людей превысило все ожидания. Уже к 9 утра, когда зоопарк только начинал свою работу, перед воротами выстроились огромные очереди. Родители с детьми с нетерпением ждали открытия. Для всех желающих были организованы разнообразные мероприятия, чтобы каждый мог найти что-то по душе.
«Сегодня в зоопарк пришло очень много наших друзей. Многие из них бывали в нашем зоопарке и до этого. Например, Таллиннская центральная библиотека, спасатели, также Налогово-таможенный департамент. Полиция рассказывает про свою работу. Конечно же батуты и вкусная еда», - рассказывает Дарья Зубарева, специалист зоопарка в области экологического образования.
Особой популярностью среди детей пользуются кружки по интересам. «Очень повезло с погодой. Сегодня тепло, но облачно, поэтому животные не прячутся в тени», - отмечает она.
На протяжении всего дня сотрудники зоопарка проводили экскурсии для всех желающих, делились увлекательными рассказами о животных, их питании и особенностях. Один из посетителей - юный Евген. Еще днем он успел обойти весь зоопарк и посмотреть на всех животных. «Мне понравились анаконда и скат. Скат умеет стрелять током, а анаконда похожа на удава. А я удавов люблю», - делится мальчик.
Отец Евгена, Егор, рассказал, что посещение зоопарка 1 июня уже стало традицией. «Больше всего нам нравятся обезьяны. Это отличное времяпровождение», - заключает отец семейства.
Для детей также были подготовлены мастер-классы по росписи лица с блестками, что добавило праздничного настроения. В специальных палатках для рисования дети могли проявить свои художественные таланты, рисуя своих любимых животных.
Недалеко от одной из таких палаток мы встретили Николь, которая еще не успела обойти весь зоопарк, но рассказала о своих любимых животных. «Мне нравится тюленчик, потому что он милый и смешной», - застенчиво рассказывает девочка.
Мать Николь, Наталья, рассказывает, что они нечасто ходят в зоопарк, потому что живут не в Таллинне. «Нам все очень нравится. Животные очень милые и интересные», - говорит она.
Помимо привычных обитателей зоопарка, в этот день были и специальные гости. Так, например, спасатели и представители Налогово-таможенного департамента рассказывали детям о своей работе, раздавали различные буклеты и сувениры.
Именно возле них Мирон рассказал нам, что только пришел в зоопарк, но очень хочет увидеть слона. «Слон мой любимый, потому что он очень большой. Я также хочу посмотреть лису и кабана», - ответил он.
По словам, Ирины, матери Мирона, посещение зоопарка - традиция и в их семье. «Очень нравится, каждый год сюда ходим. Хотим посмотреть всех животных», - поделилась женщина.
А вот впервые зоопарк Таллинна посетил Вова. Мы встретили его возле вольера с белыми медведями, которые нравятся мальчику. «Прикольно. Мое любимое животное гепард», - рассказывает он, добавляя, что очень хочет увидеть свое любимое животное.
Мать Вовы, Ольга, рассказывает, что они приехали из Украины и раньше были только в зоопарке Харькова. «Здесь очень выглядит так, будто зависит от природы. Нет нагромождений для красоты. Скажем так, учитываются пожелания животных. У нас в Харькове зоопарк более городской, а тут более естественный», - делится впечатлениями Ольга.
Этот день стал особенно значимым, так как в этом году Таллиннский зоопарк отмечает свое 85-летие!
«Любовь к природе и животным воспитывается с раннего детства. Мы хотим, чтобы дети приходили к нам в зоопарк. Так мы можем показать им, какие животные классные и что их нужно любить и о них нужно заботиться!» - считает Дарья Зубарева, добавляя, что благодаря умению любить из детей вырастают хорошие взрослые.
Смотрите в галерее, как прошел День защиты детей в зоопарке Таллинна!