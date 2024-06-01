Мухаммад Ибрагим Утмани, гражданин Республики Судан, осужденный за изнасилование школьницы, скоро выйдет на свободу. Многие публично выразили недоумение, почему Эстония не депортирует этого человека. В МВД и Департаменте полиции и погранохраны не хотят это комментировать, ссылаясь на защиту персональных данных.
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Почему бы не депортировать суданского насильника? Полиция и МВД хранят молчание
Во вторник Elu24 написал, что срок наказания Мухаммада Ибрагима Усмана, 36-летнего гражданина Республики Судан, приговоренного к четырем годам лишения свободы за изнасилование школьницы в 2020 году, скоро истечет, и что он будет подвергнут испытательному сроку после вынесения приговора.