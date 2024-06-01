Почему бы не депортировать суданского насильника? Полиция и МВД хранят молчание

Во вторник Elu24 написал, что срок наказания Мухаммада Ибрагима Усмана, 36-летнего гражданина Республики Судан, приговоренного к четырем годам лишения свободы за изнасилование школьницы в 2020 году, скоро истечет, и что он будет подвергнут испытательному сроку после вынесения приговора.

В суде мужчина заявил, что после выхода из тюрьмы он будет жить с матерью своей семьей в Таллинне. Он также пообещал, что начнет работать.