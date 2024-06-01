ФОТО Музыканты ABBA получили от короля Швеции рыцарский титул

Музыканты популярной шведской поп-группы ABBA - Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Ани-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус - стали кавалерами почетного ордена Вазы первой степени, что означает в Швеции присвоение рыцарского титула.

По информации газеты, награда, полученная из рук короля Швеции Карла XVI Густава и его супруги, королевы Сильвии, стала признанием «за исключительный вклад» музыкантов в развитие страны.

Награждение орденом Вазы шведов, не принадлежащих к королевской семье, было отменено в 1975 году, напоминает издание. Но в 2022 году шведский парламент возродил эту традицию. Музыканты ABBA были среди первых, кто получил почетную награду за последние 50 лет. О решении было объявлено в марте 2024 года.

Торжественная церемония проходила 31 мая в зале Белое море королевского дворца в Стокгольме.

The music group ABBA Фото: Henrik Montgomery

Всего орден Вазы был вручен 13 шведам. Кроме членов группы ABBA, награду получили, в частности, лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине Сванте Паабо и по физике Анн Льюилье, артистка Ева Ридберг и другие выдающиеся личности.

50 лет назад, в 1974 году, группа ABBA завоевала мировую известность после победы на музыкальном конкурсе Евровидение»с песней Waterloo. С тех пор музыканты продали более 400 млн альбомов и синглов.

The music group ABBA Фото: Henrik Montgomery/TT