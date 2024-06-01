Эксперт: Меган Маркл всегда будет носить королевский титул, даже если не будет герцогиней

Королевский эксперт Ингрид Сьюард считает, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл всегда будут иметь королевские титулы.

Пара, отошедшая от королевской жизни в 2020 году, продолжает использовать свои титулы герцога и герцогини Сассекских не только в обществе, но и в своей деятельности, включая сделки с Netflix и Penguin House. По мнению эксперта, даже если бы Гарри и Меган официально лишились королевских титулов, они никогда не потеряют их полностью.

«Я не думаю, что что-то случится с титулами. Даже, если они потеряют свои титулы, Гарри все равно останется принцем по крови, а Меган вместо герцогини Сассекской станет принцессой Генри. Это действительно так. Я думаю, что лучше просто оставить эту тему, потому что это выглядит недоброжелательно, это выглядит ненужным», - отметила Ингрид.

Она добавила: «Королева дала им титулы, пусть они сохраняют их. Они в любом случае будут Гарри и Меган. Я думаю, что лучше всего оставить их, игнорировать их и позволить им жить дальше. Именно этим на самом деле и занимаются Дворец и королевская семья».

Полное имя принца Гарри - принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, и по королевской традиции, выйдя замуж за принца, супруга может получить титул принцессы, но только с именем своего мужа. Для Меган это означало бы, что она станет принцессой Генри, но более широко она известна как герцогиня Сассекская, графиня Дамбартон и баронесса Килкил. То же самое относится и к Кейт Миддлтон, официальный титул которой - принцесса Уильям, а также герцогиня Кембриджская, графиня Страттерн и баронесса Каррикфергус.

Эксперт сообщила, что в Букингемском дворце были сильные споры о том, что, если Гарри когда-нибудь полностью примет гражданство США, он может потерять свой королевский суверенный титул. Чтобы Гарри получил паспорт США, ему придется принести присягу на верность, которая требует от него «отказаться от всякой верности любому иностранному принцу, государству или суверену».

Полная присяга гласит: «Настоящим я заявляю под присягой, что я абсолютно и полностью отказываюсь от всякой верности и преданности любому иностранному принцу, властителю, государству или суверенитету, подданным или подданным которого я был».