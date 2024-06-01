Кто сказал, что путь к сердце лежит не через желудок? Живой пример: 18-летняя англичанка безумно влюбилась в курьера, который на 42 года ее старше.
НЕОБЫЧНЫЙ РОМАН ⟩ 60-летний курьер покорил сердце 18-летней девушки
Большая любовь этой пары вспыхнула благодаря слабости 18-летней Никейши Лайтфут к кебабу. Однако девушка не готовила сама, а постоянно заказывала свою любимую еду. Курьером оказался 60-летний Димитриос Фотис.
С первого взгляда между девушкой и мужчиной пролетела искра, и их отношения продолжают развиваться с момента первой встречи.
Пара не позволила критике из-за большой разницы в возрасте помешать их отношениям. Они утверждают, что их любовь настоящая.
«Я хочу, чтобы люди знали, что любовь не имеет возрастных рамок», - сказала Никейша. «Мы влюбились друг в друга - здесь нет никаких подвохов. Мы сразу почувствовали связь, когда встретились и поговорили впервые».
«Я написала ему записку с предложением позвонить мне. И он мне позвонил! Я вышла на улицу и взяла кебаб», - вспоминает Никейша начало отношений, которым уже более двух лет.