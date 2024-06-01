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ФОТО Красотка из Великобритании стала самой желанной звездой OnlyFans

Limon.ee
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Бонни Блу за последний год стала самой желанной звездой OnlyFans. Она рассказала, что помогло ей добиться успеха.

Бонни Блу достигла значительного успеха на платформе OnlyFans, предлагая развлечения для взрослых.

Женщина стала известной после того, как переехала из Великобритании в Австралию вместе с мужем. К сожалению, она разочаровалась в своей повседневной работе и одновременно заметила, что их отношения испытывают трудности.

Бонни вышла замуж в молодом возрасте, в то время она была готова начать семейную жизнь. В 2021 году она переехала из Ноттингема в Австралию и решила завершить отношения, чтобы сосредоточиться на новой карьере.

По словам Бонни, она начала заниматься развлечениями для взрослых, когда уже имела опыт с пятью партнерами.

Вернувшись в Великобританию, Бонни обнаружила, что все оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала. «Было много осуждений и зависти», - говорит она.

«Один старый друг пришел ко мне и сказал, что я не уважаю себя и не заслуживаю уважения в ответ, а другой близкий друг рассказал мне, как его друзья думают, что ему больше не стоит общаться со мной».

«Я не обижаюсь на это. Они судят меня за то, что у меня миллионный бизнес, в то время как они живут с родителями и вынуждены работать на кого-то другого».

Несмотря на критику некоторых людей по поводу этого решения, Бонни говорит, что ее семья поддерживает ее.

«Моя семья гордится мной, моему отцу понравилось, когда кто-то подошел ко мне и попросил сделать фото!» - сказала она.

На данный момент Бонни зарабатывает на OnlyFans 185 000 евро в месяц.

Женщина заявила, что переспала со 122 студентами на вечеринке в Мексике.

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