ФОТО Красотка из Великобритании стала самой желанной звездой OnlyFans

Бонни Блу достигла значительного успеха на платформе OnlyFans, предлагая развлечения для взрослых.

Женщина стала известной после того, как переехала из Великобритании в Австралию вместе с мужем. К сожалению, она разочаровалась в своей повседневной работе и одновременно заметила, что их отношения испытывают трудности.

Бонни вышла замуж в молодом возрасте, в то время она была готова начать семейную жизнь. В 2021 году она переехала из Ноттингема в Австралию и решила завершить отношения, чтобы сосредоточиться на новой карьере.

По словам Бонни, она начала заниматься развлечениями для взрослых, когда уже имела опыт с пятью партнерами.

Вернувшись в Великобританию, Бонни обнаружила, что все оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала. «Было много осуждений и зависти», - говорит она.

«Один старый друг пришел ко мне и сказал, что я не уважаю себя и не заслуживаю уважения в ответ, а другой близкий друг рассказал мне, как его друзья думают, что ему больше не стоит общаться со мной».

«Я не обижаюсь на это. Они судят меня за то, что у меня миллионный бизнес, в то время как они живут с родителями и вынуждены работать на кого-то другого».

Несмотря на критику некоторых людей по поводу этого решения, Бонни говорит, что ее семья поддерживает ее.

«Моя семья гордится мной, моему отцу понравилось, когда кто-то подошел ко мне и попросил сделать фото!» - сказала она.

На данный момент Бонни зарабатывает на OnlyFans 185 000 евро в месяц.

Женщина заявила, что переспала со 122 студентами на вечеринке в Мексике.