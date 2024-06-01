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ВИДЕО «Не стоит ездить на автобусе, если жизнь дорога!» Водитель Lux Express играл в телефон во время вождения

Limon.ee
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Фото: Sander Ilvest

В ТикТоке распространяется видео, на котором водитель автобуса Lux Express слушает музыку в наушниках и играет в телефон во время вождения. Автобусная компания поясняет, что это случилось год назад: «Конкретный инцидент закончился для водителя серьезным письменным предупреждением в прошлом году!»

«У вас, Lux Express, такие чудесные водители», - пишет молодой человек, разместивший видео в TikTok, и добавляет: «Не стоит ездить на автобусе, если жизнь дорога!»

Однако автобусная компания объясняет, что на самом деле данный случай произошел в прошлом году. «Поскольку мы обнаружили подобный инцидент, то предупредили водителей, что повторение такого случая приведет к прекращению трудового договора», - поясняет Ингмар Роос, бизнес-директор Lux Express в Эстонии.

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