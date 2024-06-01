В ТикТоке распространяется видео, на котором водитель автобуса Lux Express слушает музыку в наушниках и играет в телефон во время вождения. Автобусная компания поясняет, что это случилось год назад: «Конкретный инцидент закончился для водителя серьезным письменным предупреждением в прошлом году!»
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ «Не стоит ездить на автобусе, если жизнь дорога!» Водитель Lux Express играл в телефон во время вождения
«У вас, Lux Express, такие чудесные водители», - пишет молодой человек, разместивший видео в TikTok, и добавляет: «Не стоит ездить на автобусе, если жизнь дорога!»