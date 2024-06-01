ВИДЕО «Не стоит ездить на автобусе, если жизнь дорога!» Водитель Lux Express играл в телефон во время вождения

В ТикТоке распространяется видео, на котором водитель автобуса Lux Express слушает музыку в наушниках и играет в телефон во время вождения. Автобусная компания поясняет, что это случилось год назад: «Конкретный инцидент закончился для водителя серьезным письменным предупреждением в прошлом году!»