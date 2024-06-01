Дочь Брэда Питта отказалась от фамилии отца

Она уже четвертая в семье, кто не хочет иметь ничего общего со звездным отцом. Так, Шайло прямо в свой 18-й день рождения, 27 мая, подала документы в суд с просьбой сменить ей фамилию на мамину - Джоли. В настоящее время заявление рассматривается, сообщает TMZ.

Интересно, что еще с 2021 года Шайло в своих закрытых профилях в соцсетях использовала исключительно фамилию звездной мамы. К тому же недавно ходили слухи, что девушка хотела, наоборот, переехать к отцу и жить с ним и его избранницей. Теперь, очевидно, ее планы на будущее изменились.

К слову, Шайло - единственная из детей экс-супругов, кто урегулировал вопрос фамилии именно через суд. Отметим, бывшие супруги воспитывали приемных детей Медокса, Пакса и Захару и биологических - Шайло, Нокса и Вивьен. Из них также отказались от фамилии Брэда Питта 19-летняя Захара, 22-летний Медокс и 15-летняя Вивьен, которая с недавних пор на своих режиссерских работах стала подписываться как Вивьен Джоли.