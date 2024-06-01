ФОТО Известная австралийская певица родила первенца в 48

«Мама и сын - не может быть большей любви», - подписали фото в Instagram друзья артистки, на которых она позирует с младенцем на руках.

Лицо мальчика скрыто.

Когда были роды, имя ребенка и кто является его отцом - пока неизвестно, ведь сама артистка не говорит об этот событии публично.

Певица Sia - обладательница многих музыкальных премий. В частности, ее хит «Chandelier» получил 4 номинации на «Грэмми» в категориях «Запись года», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео».

В прошлом году исполнительница призналась, что страдает аутизмом. По ее словам, о своем диагнозе она узнала слишком поздно.

Что касается личной жизни звезды, то известно, что в 2023 году она вышла замуж за художника и продюсера Дэна Бернарда. Он стал ее вторым мужем. Также Sia имеет двух усыновленных детей: Десани и Че.