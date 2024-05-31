За последний год Натали Портман натерпелась немало: в прошлом июне стало известно, что супруг актрисы Бенджамен Мильпье изменил ей с молодой экоактивисткой. Звезда дала неверному еще один шанс, но в итоге простить его не смогла. Тем не менее актриса держится бодрячком: после новостей о переменах в личной жизни она выходила в свет, а на днях папарацци подловили ее в хорошем расположении духа и в сопровождении мужчины.
ФОТО ⟩ Папарацци застали Натали Портман впервые после развода счастливой и в компании мужчины
Спутник Натали - 28-летний ирландский актер Пол Мескаль. При каких обстоятельствах звезды встретились, Daily Mail не уточнил, но, судя по кадрам, определенно весело проводили время. Познакомились они, уточняет издание, только в прошлом году, когда брали интервью друг у друга в рамках проекта журнала Variety.
paul mescal and natalie portman spotted in london pic.twitter.com/3OXAdTQ7mU— best of paul mescal (@bestofmescal) May 30, 2024
По классическому сценарию таблоиды должны были приписать знаменитостям роман, но этот случай - исключение. Натали, как известно, однолюбка, а потому наверняка тяжело переживала предательство Бенджамена. Радует общественность даже то, что Натали кажется непринужденной и выглядит так, будто окончательно отпустила недавние события.