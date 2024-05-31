ФОТО Папарацци застали Натали Портман впервые после развода счастливой и в компании мужчины

За последний год Натали Портман натерпелась немало: в прошлом июне стало известно, что супруг актрисы Бенджамен Мильпье изменил ей с молодой экоактивисткой. Звезда дала неверному еще один шанс, но в итоге простить его не смогла. Тем не менее актриса держится бодрячком: после новостей о переменах в личной жизни она выходила в свет, а на днях папарацци подловили ее в хорошем расположении духа и в сопровождении мужчины.